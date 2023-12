‘Tigresa del Oriente’ revela que Eva Ayllón la maltrató

ASEGURA QUE NUNCA LLEGARÁ A LOS PAÍSES QUE ELLA LLEGÓ

Lo confesó todo. Judith Bustos, la popular “Tigresa del Oriente” reveló que Eva Ayllón la ofendió e incluso la maltrató. Asimismo manifestó que la criolla nunca logrará las cosas que ella logró de manera internacional.

En declaraciones para el programa “Hablemos de belleza” la popular artista explicó por qué su enemistad con la cantante criolla.

“Pese a que ella era tan conocida… lo que pasa es que ella de ver a una persona como yo ser una artista que no es jovencita, le sacaba pica a Eva Ayllón, no veía la forma de cómo ofenderme, de cómo maltratarme, ella como cantante debería luchar por ser más conocida, por salir del Perú, ir al extranjero como yo, ella no llegó a donde yo llegué, nadie ha llegado a los países a donde yo he llegado como artista”, dijo.

En ese sentido, la “Tigresa del Oriente” resaltó que no se considera cantante, pero gracias a su carisma ha logrado ganarle a artistas internacionales en la plataforma de YouTube. Asimismo volvió despotricar contra Eva.

“Yo no me creo cantante, pero así le gané en visitas a las divas del mundo como Madona, Shakira, Luis miguel, etc. Y eso lo que le sacaba pica a Eva Ayllón, ¿ella que hizo? Nada, su nombre no llegó a más, ¿Qué hizo? Hablar mal, con eso no ganó nada, la cosa es ver en la cancha. Tú, Eva Ayllón, a dónde has salido, yo he salido a muchos países de mundo (…) si alguien puede pisar mis talones en buena ahora, hasta ahora no hay nadie, porque no llegaron a donde yo llegué como artista”, resaltó.