Tilsa no aguanta broma de su boxeador y lo golpea

No le causó gracia. La ex vengadora ha demostrado que está muy enamorada del boxeador Jackson Mora. Ahora por las celebraciones de año nuevo la pareja ha decidido pasarla juntos ya que los hijos de Tilsa Lozano la pasarán con la familia de su expareja. Sin embargo, a la ex miss Colita no le hizo gracia la broma que le realizó su pareja.

LA MODELO SIGUE PUBLICANDO ROMÁNTICAS FOTOGRAFÍAS CON SU PAREJA, PERO SACO A RELUCIR QUE NO “AGUANTA PULGAS”

La modelo compartió en sus historias de Instagram que era chofer del boxeador. “Como la calle está dura, ahora soy chofer. Me he dedicado a este nuevo trabajo. Soy un taxi oficial”, comentó hacia la cámara señalando a su novio entre risas.

A lo que Mora le pregunta cómo le va a pagar. Lozano le responde que le pague con “especias” y le consulta a dónde lo lleva. “Llévame acá a la casa de una amiga”, le bromea.

Aunque al inicio, la popular “Tili” no captó la broma luego reaccionó y golpeó fuertemente el estómago de Jackson, provocando que haga una expresión de dolor para luego estallar en risas.

Como se recuerda Jackson Mora protagonizó un ‘ampay’ hace más de un mes, el cual fue emitido por el programa de Magaly Medina, en el video, el entrenador fue encontrado cenando con una amiga, situación que al parecer le genera incomodidad a la modelo peruana.