Tinelli y Milett ya piensan en boda

CONDUCTOR ARGENTINO Y MODELO PERUANA DESEAN CASARSE EN BOLIVIA

La pareja se va a separar por unos días debido a las celebraciones por navidad. La modelo Milett Figueroa regresa al Perú para pasar tiempo con su familia, mientras que Marcelo Tinelli la pasará a lado de sus hijos. El conductor se mostró bastante apenado por estar lejos de Milett. Sin embargo, una revelación que dio viene dando mucho de qué hablar.

“No la voy a ver por varios días y para mí es como me faltara una pierna”, dijo conmovido.

Además, le preguntó a Milett qué pediría por las fiestas navideñas y ella aseguró que solo desea salud para los que ama. Tinelli insistió y le preguntó qué pediría para él, desatando todo el amor de su pareja.

“Tú eres mi regalo más grande, te amo…”, dijo la bailarina y actriz, desatando la sorpresa del jurado.

El conductor argentino también causó gran asombro al revelar que ya está pensando en matrimonio con Milett, pues se animó a decir el país donde le gustaría casarse con la ex chica reality.

“Nunca lo he pensado pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado… a mí me nace también casarme con el amor de mi vida”, dijo.

En ese momento, Marcelo Tinelli cometió un bloopler y aseguró que no se quiere casar en Perú ni en Argentina, sino en un punto intermedio. “En Bolivia, en el Lago Titicaca”, acotó.