Todos los gadgets imprescindibles para el vehículo

Gadgets. Las casas inteligentes han llegado al mundo y se han dispersado sin que casi nos demos cuenta. Tal es así que en la actualidad de seguro estás leyendo esta nota desde un hogar que esté en transición hacia eso: aspiradoras que limpian cada ambiente antes de que lleguemos, luces que se prenden automáticamente en la galería, rutinas preestablecidas para informarnos o musicalizar nuestras mañanas, calefacción por losa radiante.

Lo nuevo es que los autos también estén transformándose en vehículos inteligentes. La transición hacia las energías renovables y lo satelital tal vez sean el último paso. Incluso hay algunos gadgets que se vuelven obligatorios en el auto de cualquier individuo.

A la hora de tomar una carretera para viajar por trabajo o por descanso, cada uno de estos artículos son imprescindibles para que el tiempo invertido sea más placentero y seguro.

5 gadgets imprescindibles

Empezaremos por presentar los cinco que consideramos más importantes, a tal punto de que recomendamos invertir en ellos lo antes posible.

Soporte para móvil

Colocar nuestro móvil en un lugar donde sea visible sin poner en peligro nuestra vida mientras conducimos es desde hace tiempo una obligación para todo vehículo. Los hay de diferentes formatos y para ubicarlos en diversos lugares. Dependerá de nuestro automóvil y de lo que nos parezca más cómodo. Lo que no puede ocurrir es que lo tengamos y que no nos ayude a llegar a destino sanos y salvos. Tiene que estar dentro del mismo campo visual de la carretera, pero sin obstruir.

Cargador de batería

Así como tendremos un soporte para el móvil, será fundamental que este se encuentre siempre cargado. Un cargador de baterías es obligatorio en todo automóvil. No solo permitirá que no falle dentro del vehículo, también colaborará para que no se quede sin carga en todo el día.

Puede ir acompañado de un power bank para almacenar energía en otro dispositivo.

No es difícil encontrar un cargador portátil que permita distribuir carga a más de un dispositivo. Esto servirá no solo como cargador de celular, sino también para tablets o para el mismo power bank.

Últimamente se han desarrollado opciones de carga inalámbrica, por lo que ya no haría falta llevar un cable ni diferenciar si se trata de una entrada USB o USB-C. Como no se han popularizado tanto estas opciones, tal vez podremos sorprender en nuestros entornos laborales con semejante avance.

GPS Satelital

Hace unos años, preguntar a un transeúnte por la ubicación de una calle o revisar una guía física era completamente normal. Si hoy lo hacemos, seremos el hazmerreír de quien nos vea y perderemos mucho tiempo ya que contamos con la existencia del GPS satelital .

Hace menos años todavía se utilizaban dispositivos electrónicos especiales que nos orientaban para llegar a nuestros destinos cuando viajábamos en automóvil.

Hoy por hoy todo eso es ridículo. Solo usaremos un GPS satelital para ubicar a nuestro vehículo cuando nosotros no estemos en él. Sea porque somos despistados y olvidamos dónde lo hemos dejado estacionado o sea porque nos lo han sustraído.

Un Celcom GPS en ese caso será imprescindible.

Conexión Wi-Fi

Siempre tenemos o, mejor dicho, queremos estar conectados a internet. Aunque sea para recibir mensajes laborales, al menos queremos tener la posibilidad de acceder a una buena lista de temas musicales que esté disponible online.

En el automóvil esto puede volverse, en ocasiones, un incordio. Si bien es cierto que el celular puede ser un punto de acceso móvil, esto sirve para otros dispositivos. Para no tener que hacerlo, existen puntos de conexión Wi-Fi que hacen las veces de routers para que todos los pasajeros puedan conectarse a internet sin depender de nadie más.

Aunque en los autos de los últimos años y de gama más alta hay ranuras con tarjetas SIM, en otras ocasiones deberemos disponer de un punto de Conexión Wi-Fi para hacerlo.

Arrancador portátil

Específicamente para el automóvil, el arrancador portátil puede simplemente salvar nuestro día. ¿Quién no se ha quedado sin batería en su vehículo? La horrible sensación de pedir a alguien que empuje nuestro carro es algo que no permitiremos que se repita.

Para eso, hoy existen los arrancadores portátiles. Son grandes baterías que pueden ayudar a la batería del automóvil en el caso de que esta se haya descargado. ¡Cuidado! A veces la batería del automóvil sólo ha muerto. Cada cinco años esto puede suceder. El arrancador portátil no nos salvará en ese caso.

Otro cuidado que hay que tener es elegir el arrancador portátil indicado. Habremos de verificar la capacidad y la intensidad de la corriente en nuestros vehículos y debemos saber que tal vez no salvemos a otro auto con nuestro arrancador portátil.

Para utilizarlo hay que abrir la tapa del capó, conectar ambos cables del arrancador portátil a la batería. Después, dar marcha al automóvil. Cuando arranque el auto, hay que desconectar nuestro dispositivo sin haber apagado el auto.

Cámaras de video

Tanto para parquear como para cuidar de nuestro vehículo, las cámaras de vídeo serán grandes aliadas. Las hay ya con calidad HD en tamaños muy pequeños, por lo que son altamente discretas y pasan desapercibidas hasta para el más atento.

Pueden grabar los alrededores del vehículo cuando no conozcamos una zona determinada y lo dejemos parqueado en la calle.

Otros gadgets

La tecnología avanza rápidamente, por lo que hay muchas otras necesidades cubiertas para nuestros vehículos: pantallas de visualización frontal, peldaños para ordenar las maletas en el techo de nuestro automóvil con más facilidad, dispositivos desinfectantes, kits de reparación de neumáticos realmente simples, protectores contra el granizo.

Todos son importantes y muy disfrutables, pero no olvidemos empezar por un simple cargador de baterías y, de acuerdo con las estadísticas de robos en donde vivamos, con un GPS satelital.

Nuevas necesidades

Equipar el auto es un hermoso hobbie, pero también, cada vez más, una necesidad. Poco a poco puede lograrse con tan solo destinar un ínfimo porcentaje de ingresos para este hermoso objetivo.