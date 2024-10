Toledo: llora para no ir a la cárcel

EN LA ÚLTIMA AUDIENCIA EX PRESIDENTE SE QUIEBRA Y PIDE SU LIBERTAD PARA ‘MORIR EN SU CASA’

Lectura de sentencia anticipada contra exmandatario en caso Interoceánica será este lunes 21.

En la última audiencia judicial previo a la lectura de su sentencia, el expresidente, Alejandro Toledo, pidió entre lágrimas su libertad ya que, según él, nunca pidió o solicitó 35 millones de dólares en coimas a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica durante su mandato presidencial (2001-2006).

Asimismo, pidió piedad a los magistrados debido a que se encuentra enfermo de cáncer, por lo que desea pasar sus últimos días en su vivienda.

“Soy inocente”

“Si esto va a continuar, lo único que les pido es que dejen defenderme desde mi casa (…) Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, aseveró Toledo Manrique entre lágrimas, volviendo a sostener su inocencia. “Soy inocente”, indicó.

“He ganado mi dinero, no es mucho, pero (fue) ejerciendo mi profesión. Mis ingresos son de mis enseñanzas, de mis cursos en diferentes universidades del mundo. La universidad de Standford donde me formé, la universidad de Harvard, la universidad de Georgetown, la universidad de Waseda en Tokio y en Europa. He sido un bendecido y decidí venir por mi gente y fui elegido democráticamente el año 2001″, dijo el exmandatario.

Sentencia para este lunes

El lunes 21 de octubre a las 2:00 p.m. se conocerá el adelanto de sentencia en el caso contra el expresidente Alejandro Toledo. La procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, destacó la labor de la fiscalía y su equipo para investigar los casos de corrupción ocurridos en Palacio de Gobierno. Sobre el caso del líder de Perú Posible, dijo que se ha evidenciado que este fue el beneficiario final de las coimas dadas por Odebrecht para beneficiarse con el proyecto de la carretera interoceánica.

“Este caso es uno de los más emblemáticos porque se ha visibilizado como la máxima figura política de un país se vio comprometido en este caso de corrupción. En la región es el caso más grave de corrupción. Para la historia judicial de nuestro país, demuestra cómo se debe sancionar a un presidente de un país que representa a toda la nación”, dijo a los medios de comunicación.

Recordemos que el fiscal del caso, José Domingo Pérez, solicitó a la Sala Judicial una pena de 20 años 6 meses de cárcel para el expresidente de 79 años.