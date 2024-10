Toledo pasará 20 años en prisión

CASO INTEROCEÁNICA SUR. EX PRESIDENTE FUE SENTENCIADO POR COLUSIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

Poder Judicial comprobó pago de 35 millones de dólares en coimas a ex líder de la ‘Chakana’.

-Toledo pedía a gritos a Jorge Barata su pago de sobornos cuando se atrasaban.

Luego de 175 audiencias, más de 100 testimonios y la presentación de más de mil pruebas documentales distribuidas en 348 volúmenes, el Poder Judicial sentenció a 20 años y 6 meses de prisión por el pago de millonarias coimas, delito de colusión y lavado de activos al expresidente Alejandro Toledo Manrique, el primer exgobernante que logra ser sentenciado por el caso Odebrecht en nuestro país.

Asimismo, se determinó tres años de inhabilitación para ejercer algún cargo público.

Sí hubo pago de coimas

La jueza Inés Rojas Contreras, quien presidió la audiencia judicial, informó que el Tribunal concluyó que Toledo había incurrido en delito de colusión agravada por su «injerencia inusitada» y su «intervención directa e indirecta» en el proceso de concesión de la Carretera Interoceánica Sur.

Asimismo, se comprobó que Alejandro Toledo, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sí se reunieron los días 4 y 5 de noviembre del 2004 en la ciudad de Río de Janeiro, e indicó que allí se confirmó el pago de sobornos a costa de adjudicar la buena pro del proyecto de la IIRSA Sur tramo 2, 3 y 4 a la empresa Odebrecht y a su consorciadas.

«Estas declaraciones, no solo confirman, que los días 4 y 5 de noviembre del año 2004, las tres partes contratantes estuvieron en el mismo lugar Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Josef Maiman Rapaport y Alejandro Toledo Manrique, Río de Janeiro, Brasil, sino también que se dio la confirmación del pago de sobornos a costa de adjudicar la buena pro del proyecto de la IIRSA Sur tramo 2, 3 y 4 a la empresa Odebrecht y a su consorciadas«, expresó.

Como se recuerda, la Fiscalía indicó que el expresidente cobró cerca de 35 millones de dólares en coimas de parte de la empresa brasileña, la misma que terminó de pagar en el 2011 de manera completa.

De esta manera, el Tribunal indicó que Toledo defraudó al Estado teniendo como prueba irrefutable la declaración de Jorge Barata, quien indicó que el origen del dinero del soborno provenía “del Estado”.

La magistrada dio cuenta de un fragmento del testimonio de Jorge Barata dado en pasado mes de abril, donde señala que Toledo pedía a gritos su pago de coimas cuando la empresa brasileña se retrasaba en el cronograma. “¡Oiga, Barata, p…págueme de una vez, ¡caramba!”.

Por este delito, Alejandro Toledo fue sentenciado a 9 años de prisión.

Maiman, el nexo

Asimismo, la jueza concluyó que el fallecido empresario Josef Maiman Rapaport fue el intermediario entre el dinero que entregó la empresa Odebrecht a Alejandro Toledo.

«Cabe indicar y concluir que, en Río de Janeiro si se dio la conversación y también la aseveración de la aceptación de Josef Maiman, quien iba a ser el intermediario para canalizar los dineros que Odebrecht iba a pagar al señor Toledo, esto para ser favorecido con la buena pro de la IIRSA Sur tramo 2, 3. Inclusive, el tramo 4 que no es tema de este proceso», agregó.

La magistrada indicó que el expresidente y Josef Maiman acordaron crear una empresa off shore para recolectar el dinero mal habido.

Lavado de activos

La magistrada concluyó también que tanto el presidente como los imputados, así como las empresas consorciadas, sí se comprobó el delito del lavado de activos. Se señaló que la empresa Odebrecht y sus consorciadas “no solo facilitaron la generación ilícita de dinero, sino que también participaron activamente en la conversión y transferencia de esos fondos”.

En el fallo se precisa que la conversión no fue realizada por Alejandro Toledo, sino por las empresas, con el fin de ocultar el dinero obtenido de manera ilegal a través de las ganancias de las obras adjudicadas de forma fraudulenta. Por este delito, el expresidente fue sentenciado a 11 años de pena privativa de la libertad.

De esta manera, el exlíder de la ‘Chakana’ regresará a su celda de la Diroes donde deberá cumplir su condena hasta el 2043. Sin embargo, no se descarta que, en los próximos años, el propio Toledo o gente cercana a su entorno soliciten un indulto humanitario por su avanzada edad (78 años) y por el cáncer que padece.

El resto

Asimismo, la magistrada determinó las responsabilidades penales de los coacusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font, José Castillo Dibos y Avrham Dan On (Avi Dan On).

La jueza Inés Rojas señaló que las acciones de Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font durante los periodos acusados cumplen con los elementos necesarios para configurar el delito de colusión, tal como lo sostiene la Fiscalía.

El tribunal también determinó que José Castillo Dibos es responsable como cómplice primario del delito de colusión y lavado de activos. Además, se destacó que Castillo Dibos se convirtió en colaborador eficaz y reconoció los hechos.

Todos ellos fueron sentenciados a 9 años de prisión, sin embargo, la Sala decidió suspender la prisión efectiva por medidas de conducta como impedimento de salida del país, control biométrico, etc.

En cuanto a Avrham Dan On (Avi Dan On), el tribunal determinó que la conducta imputada a Avi Dan On por la Fiscalía no cumple con los elementos necesarios para configurar el delito de colusión, por lo que fue absuelto.

CRONOLOGÍA DE UNA SENTENCIA ANUNCIADA

-28 de diciembre 2017

Fiscalía pide extradición

La fiscalía presentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho el requerimiento de extradición de Alejandro Toledo. El 19 de febrero de 2018 el juez admite el pedido y envía el cuaderno de extradición a la Corte Suprema.

-21 marzo 2018

Gabinete aprueba extradición

El Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la extradición del expresidente Alejandro Toledo, prófugo en los Estados Unidos, por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

-25 mayo de 2018

Pedido de extradición a EEUU

La cancillería peruana envió a Estados Unidos la solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo, traducida al inglés. El cuaderno de extradición debe ser revisado por el Departamento de Justicia y Departamento de Estado, antes de ser traslado a un juez.

-16 de julio 2019

Detenido en Estados Unidos

Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos por mandato de extradición en su contra. El exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país.

-19 de marzo 2020

Ordenan liberación

El juez Hixson ordena la liberación del expresidente Alejandro Toledo, bajo fianza y dispone que sea confinado en su domicilio. Considera que existe riesgo para Toledo por el Covid-19. Se ordena el pago de una fianza de un millón de dólares; 500,000 dólares en efectivo y la diferencia en propiedades inmobiliarias de sus amigos.

-21 de febrero de 2023

EE.UU. concede la extradición

La Fiscalía de la Nación confirma que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición de Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos. Asimismo, la Fiscalía informa que se encuentra realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para ejecutar la extradición del exmandatario.

-21 de abril del 2023

Toledo se entrega.

El expresidente Alejandro Toledo se entregó a las autoridades estadounidenses para ser detenido y, posteriormente, extraditado al Perú para afrontar los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por el caso Interoceánica.

-23 de abril

Llegada al Perú

A bordo de un avión comercial, el exmandatario Alejandro Toledo llegó esta mañana a territorio nacional para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que se le impusieron por las resuntas irregularidades en la concesión de la construcción de la carretera Interoceánica, tramos dos y tres.