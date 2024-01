Tommy Portugal reta a  Deyvis  Orosco

LE PIDE CANTAR TEMAS PROPIOS Y CON LOS QUE LANZARON AL ÉXITO A SU FALLECIDO PADRE

El cantante Deyvis Orosco cuenta con un gran legado musical por parte de su fallecido padre Jhonny Orosco fundador de Néctar y actualmente es una de las figuras más populares de la cumbia, sin embargo su éxito, para Tommy Portugal, se debe a los temas emblemáticos que popularizó su padre y no por mérito propio.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orosco, Tommy señaló que en la industria musical nacional existe mucho egoísmo y el ‘Bomboncito’ es un claro ejemplo, ya que no realiza colaboraciones con otros cantantes peruanos y puso de ejemplo que Deyvis no ha apoyado a su primo Bill Orosco, pese a ser familia.

“¿Por qué no graba un feat con él? ¿No le haría un favor a la cumbia? Él quiere ser solo. Cuando escuché la entrevista, (Deyvis) solo hablaba de él… Por algo él solito se pone ‘el número uno, el rey’. La gente te tiene que poner la chapa, o sea… Bueno, es un tema de él. Pero que no diga cosas que no son”, dijo.

Tommy le quitó mérito a Deyvis, y señaló que está donde está gracias al legado de su padre y no por él.

“Está en una buena posición porque tiene buenas canciones que le ha dejado su papá, tiene clásicos de la cumbia. Él debe demostrar con éxitos sacados por él”, precisó.