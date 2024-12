Toño Centella confirmó que recibe amenazas de extorsionadores

Durante la transmisión en vivo a través de Facebook, Toño Centella, cantante de chicha, confirmó que, desde hace varias semanas, llegan mensajes extorsivos y llamadas amenazantes a su teléfono.

Las amenazas contra figuras públicas continúan. En esta ocasión, delincuentes detonaron explosivos frente a la vivienda del cantante Toño Centella, ubicada en Comas. Este ataque es otro capítulo de una serie de incidentes que han generado gran preocupación en la comunidad.

Cabe recordar que la madrugada del viernes 20 de diciembre, el bus del cantante Toño Centella fue atacado a balazos por delincuentes que dispararon contra el exterior de un local en el mismo distrito de Comas. Ante este nuevo episodio de violencia, el artista decidió hacer un pronunciamiento a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

“Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mis familias, quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo, la Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie. Yo tengo diabetes y se me sube el azúcar, me puse mal. No me gusta estar contando mis cosas, me puse a llorar y, sinceramente, estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme, tratar de vender esa casa e irme del Perú, no sé a dónde pueda irme y dejar todo esto porque ya no aguanto. Voy a seguir trabajando, no sé hasta cuándo, pero a mi casa no pienso llegar, no sé hasta cuándo”, sostuvo Centella entre lágrimas.

Delincuentes balearon bus

Según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú, los delincuentes se desplazaron en moto y abrieron fuego contra un local ubicado en la avenida Malecón Chillón, en Los Rosales, cerca de la piscina «Las Praderas del Inca», en el distrito de Comas. En el lugar del ataque, se encontraron 22 casquillos de bala, de los cuales 4 impactaron en el bus del cantante. Uno de los disparos alcanzó el parabrisas de la unidad.