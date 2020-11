Toño Centella promete no volver a animar “privaditos”

Han sido tres ocasiones en las que el cantante de cumbia ha incumplido las normas, al ser intervenido por participar en reuniones donde daba un show. Como se sabe, las reuniones están prohibida con el fin de frenar la propagación del COVID-19, a pesar que la pandemia le ha tocado de cerca a Toño Centella, eso no ha impedido que le saque la vuelta a las leyes, sin embargo ahora dice que no volverá a incumplir las normas.

EL ARTISTA SIGUE NEGANDO HABER CANTADO EN LAS REUNIONES EN LAS QUE HA SIDO INTERVENIDO

Centella se presentó en la última edición de “El Reventonazo de la Chola“, donde se lució con varios kilos menos tras realizarse una intervención quirúrgica. El artista aprovechó el momento para prometer por segunda vez que no hará más conciertos privados mientras sigan siendo prohibidos.

El cumbiambero participó del segmento de la “Tía Zoila”, en donde recibió una torta por su cumpleaños y varios “chicotazos” por ser intervenido por presentarse en una celebración, por lo que prometió no volver a incumplir las normas.

“Prometo que me voy a portar bien por mis hijos, por mi también. La enfermedad me ha tocado de cerca, ya aprendí la lección a la mala. Pero quiero aclarar que yo no he recibido dinero por asistir, simplemente fue mala suerte, la última vez yo estaba tomando mi sopa y justo llegó la policía“, expresó el popular intérprete de “Mujer de Arena”.

Por otro lado, Toño Centella utilizó sus redes sociales para saludar a todos sus colegas por el Día Internacional del Músico.

“Ser Músico es todo un privilegio, es una dicha, porque es algo tan apasionante como hacer lo que a uno más le gusta, basado en su Talento y en su capacidad que lo hacen Maravillosa. Quiero felicitar a todos los músicos del Perú y del Mundo!” expresó el cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe indicar que ya son tres meses desde que falleció la mamá de Toño Centella a causa del COVID-19.