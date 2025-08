Tormenta gigante de arena en Perú ¡Que Dios nos ayude!

TRAS EL TERREMOTO EN RUSIA Y LA ALERTA DE TSUNAMI, VIENTOS FUERTES PROVOCAN FENÓMENO EN ICA Y AREQUIPA Y QUE EN LIMA CAUSÓ LA CAÍDA DE ÁRBOLES Y PANELES

Luego de la alerta de tsunami que se activó en Perú, tras el sismo de magnitud 8.8 en las costas de Rusia, ahora en nuestro país se presentó una inusual tormenta de arena que provocó que muchas de las actividades fueran suspendidas en varias regiones.

“El fenómeno natural, propiciado por los fuertes vientos provenientes de las pampas donde se encuentran las famosas Líneas de Nazca, ocurrió en el valle de Ica, así como la ciudad de Pisco donde la visibilidad se redujo de manera drástica en las zonas urbanas.

Leer también [Patricia Benavides regresa a la Fiscalía]

Como era de esperarse, el hecho generó pánico entre los pobladores, pues el escenario (que circula en redes sociales) parece sacado de una película de ciencia ficción sobre el Apocalipsis. Y no es para menos, pues en los videos se puede notar la enorme columna de polvo ‘devorando’ las poblaciones”, así lo reseñó la web www.reporteindigo.com

Una tormenta de arena, generado por vientos paracas, causó alarma en la región Ica al reducir la visibilidad y cubrir el cielo de las ciudades de Ica, Pisco, Paracas, Nasca, entre otras. Las fuertes ráfagas de aire, que alcanzan valores superiores a los 40 kilómetros por hora, provocan el levantamiento de polvo y arena, se informó.

El evento natural se presenta desde las 14:15 horas con el incremento de la velocidad del viento. Este suceso provocó el levantamiento de grandes cantidades de polvo y arena que cubrió la ciudad de Ica.

El fuerte viento, característico de la región, generó una densa polvareda que se extendió por varias zonas de la ciudad, afectando notablemente la visibilidad horizontal, obligando a los transeúntes a buscar refugio y a los comerciantes cerrar sus negocios.

Las autoridades locales recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente a los conductores y transeúntes, para evitar accidentes.

El aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, del viernes 1 al domingo 3 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa.

Ante esta emergencia, las autoridades recomendaron a la población reforzar los techos y las ventanas para evitar incidentes.

“Nunca antes vista”

El meteorólogo Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo, señaló que “nunca se ha visto” un fenómeno de esta magnitud en la zona. “En todo caso, es rarísimo. Yo en particular no me acuerdo de una imagen de estas características”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La Capitanía de Puerto de Paracas dispuso el cierre parcial de nivel V para las caletas El Chaco y La Puntilla a partir de las 14:10 horas, debido a estas condiciones meteorológicas. El documento oficial establece la restricción total de actividades náuticas, incluyendo el tráfico de naves, turismo náutico-recreativo, pesca artesanal e industrial, así como operaciones portuarias.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en tanto, recomendó asegurar techos, reforzar vidrios y evitar contacto con equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento.

Indicó acudir al centro de salud ante problemas respiratorios o alérgicos. Además, pidió mantener la calma y la alerta ante esta anomalía de corta duración. Las autoridades tomarán medidas para operaciones aéreas y transporte terrestre, y continuarán informando.

Pasadas las 15:00 horas, Canal N reportó que toda la ciudad de Ica había quedado cubierta por una capa de tierra y polvo generada por los fuertes vientos, lo que le dio a la ciudad un aspecto amarillento, similar a un eclipse. En redes sociales, varios usuarios expresaron su asombro ante esta situación.

Consecuencias en Lima

Poco después de la tormenta de arena en Ica, varios distritos de Lima registraron un inusual levantamiento de polvo y arena provocado por el incremento de la velocidad del viento. Las ráfagas sorprendieron a los vecinos de zonas como Carabayllo, Comas, La Molina, Surco, generando preocupación en sectores con viviendas vulnerables.

En Carabayllo, el Senamhi ha confirmado el levantamiento de polvo como consecuencia del incremento de la velocidad del viento. Las ráfagas alcanzaron hasta 18 km/h hacia el mediodía en distritos próximos al mar y aproximadamente 13 km/h en zonas más alejadas. En sectores como Santa Isabel y partes de Comas, portales distritales informaron la presencia de remolinos que sacuden árboles y levantan tierra.

Vecinos reportaron ruidos intensos en techos de calamina, así como estructuras livianas que presentan riesgo de desprenderse. Ante esta situación, algunos pobladores reforzaron sus viviendas con sogas y maderas para evitar daños. Las autoridades locales se mantienen alertas y continúan monitoreando las zonas más afectadas.

Canal N reportó la presencia de fuertes vientos en el Cercado de Lima, específicamente en los alrededores del Congreso de la República. En el distrito del Rímac también se registraron ráfagas intensas que generaron polvo en suspensión y afectaron el tránsito peatonal en algunas zonas.

En San Juan de Lurigancho, vecinos reportaron que las fuertes ráfagas de viento están levantando calaminas de techos en varias zonas del distrito. El fenómeno ha generado alarma entre los residentes, especialmente en viviendas con estructuras livianas.

En La Molina, el Colectivo Vecinal informó que la caída de árboles ha generado preocupación. Las ráfagas de viento se han intensificado en las últimas horas, afectando también el tránsito vehicular y el paso peatonal en algunas vías principales.

Un caso similar ocurrió en Surco. Un árbol de gran tamaño se desplomó este martes en el Parque Virgen del Carmen, ubicado en el distrito de Surco, Lima, a causa de los fuertes Vientos Paracas que han azotado gran parte de la costa peruana.

Un panel publicitario colapsó en la vía que conduce al cerro Centinela, en el distrito de Santiago de Surco, a causa de los fuertes vientos que se registran en varios sectores de Lima. El incidente ocurrió cerca de la bajada de Raúl Ferrero, en el límite con La Molina, y provocó el cierre del tránsito vehicular como medida preventiva.

Leer también [Jubilado, ¡ya ganaste! si tienes 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 y más años]

Fuertes vientos en Arequipa

En diversos distritos de las provincias costeras de la región Arequipa se registran fuertes vientos que están provocando el levantamiento de polvo, causando zozobra entre la población.

En tanto, estos son los distritos que han reportado fuentes vientos con levantamiento de polvo: el distrito de Cháparra y Jaquí, jurisdicción de la provincia de Caravelí.

Similar situación se vive en los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña, en la provincia de Camaná; el distrito de Majes, en Caylloma; Uraca, en la provincia de Castilla; y Río Grande, en Condesuyos.

En la provincia de Arequipa también se presentan fuertes vientos en los distritos de San Juan de Siguas, Vítor, Uchumayo y Yura, estos dos últimos cercanos a Arequipa ciudad.

Desde algunos sectores de la ciudad de Arequipa, se observaba como una gran humadera el polvo que levantaban los fuertes vientos en los distritos cercanos.