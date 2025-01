Torres Saravia tendría más víctimas de violación 

ASI LO REVELÓ VÍCTIMA DE ABUSO DE EXJEFE DE LA OFICINA LEGAL Y CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO ANTE COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL PARLAMENTO

La mujer víctima de Jorge Torres Saravia, Vicky Navarro, denunció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que en el Gobierno Regional de La Libertad ignoraron su denuncia por violación sexual al presentarla en la oficina de Recursos Humanos de dicha región, entonces dirigida por Haydi Figueroa Valdez, actual jefa de Recursos Humanos del Parlamento.

Según Navarro, Figueroa, quien entonces fungía de encargada del despacho de Recursos Humanos del Gore La Libertad, le dio a entender que no era la primera vez que se presentaba acusaciones contra Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

«Con lágrimas en los ojos, le pedí apoyo (Figueroa Valdez). Le expliqué que ya no podía seguir trabajando junto a mi violador. ¿Y qué hizo ella? Respondió: ‘Otra vez’. Esa fue su expresión: ‘¿Otra vez, Jorge?’. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hubo denuncias anteriormente. (…) Después de eso, ni bien hice la denuncia, me despidieron», relató ante el grupo de trabajo.

Amenazas

Navarro señaló que, desde que presentó la denuncia contra Torres Saravia, ha venido recibiendo amenazas por parte de terceros vinculados al caso. «Hay personas que me dicen ‘no sabes con quién te estás metiendo’. Que me digan eso da miedo. ‘Estás con los grandes, te van a hacer daño’. Es triste que se me acerquen para decirme eso… Ya son cuatro personas que se han acercado para advertirme. Todos los días ruego y pido a Dios que me cuide, porque no tengo seguridad con lo que estoy viviendo. Y no estoy hablando de cualquier persona. (…) Estoy hablando de alguien que fue asesor del congresista Luis Valdez», agregó.

Ministerio Público

Navarro además alertó que la Fiscalía archivó su caso a pesar de que nunca le realizaron las pericias legales, toxicológicas ni psicológicas pertinentes.

“La Fiscalía no ayudó en nada. Yo misma tuve que ver por mi tratamiento. En medicina legal ni siquiera había reactivos para los exámenes toxicológicos”, señaló.

De esta forma, exhortó al Ministerio Publico la reapertura de su caso, pues, además de los vacíos en la investigación, este se habría archivado a pedido de algunas personas, aunque no menciono nombres.

Poderoso

La víctima también relató lo que vivió aquel día en que Torres Saravia habría abusado de ella en medio de la campaña de Luis Valdez que realizaban a inicios del 2020.

«El señor ostentaba de su poder. ‘A mí no me pasa nada, cualquiera que quiera hacerme algo, tengo comprada a la prensa. Me iba trabajando psicológicamente. Yo no desconfiaba porque mi jefe (Jorge Torres Saravia) me decía ‘hija’, explicó.

Troll

El testimonio de Navarro que también acaparó atención fue la de la existencia de “trolls” para ayudar en la campaña de Luis Valdez.

“En el área, cuando yo llegué también llegó otra doctora. (…) Teníamos que al edificio para ser los troles. He sido parte de los troles. Me avergüenzo ahora de haberle dado poder a ese tipo de persona. Está haciendo daño a toda la población trujillana”, manifestó Navarro.

“(…) Te llenaban en chips, creabas cuentas, para bajarte toda la información que salía en contra dé. Así trabajan”, agregó.