Tóxica manda matar a su expareja

JOVEN DE 22 AÑOS FUE ATACADO A BALAZOS CUANDO TOMABA EMOLIENTE

Familiares de la víctima acusaron a exmujer porque lo citó en la esquina donde le dispararon en la cabeza

A solo unas horas de cumplirse el primer mes del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, un joven de 22 años, que tomaba tranquilamente un emoliente, fue asesinado de dos tiros en la cabeza por un par de sicarios a bordo de una motocicleta. La madre de la víctima acusó a la expareja de su hijo de ser la autora intelectual del crimen porque lo llamó por celular y lo citó en dicho lugar.

El crimen de Rolando Alexis Liñan Tejada, de 22 años de edad, se perpetró la noche del lunes en el cruce de las avenidas Del Mercado y Ampliación Oeste, por inmediaciones del mercado Mariátegui.

“El muchacho llegó y me pidió un emoliente cuando de pronto apareció la moto con dos hombres y dispararon varias veces contra él. Yo me agaché, pero cuando se fueron los asesinos me paré y vi al joven tirado en el suelo sangrando de la cabeza”, contó la emolientera a la policía.

Los agentes que indagan homicidios y los peritos de Criminalística llegaron al lugar comprobando que a Rolando Liñán le dispararon cinco veces y solo dos tiros le impactaron en la cabeza. Entre sus pertenencias se le encontró su celular.

Además se pudo observar que habían dos cámaras de seguridad en la zona que habrían recogido las imágenes del crimen, así como de la fisonomía de los sicarios.

Entre los vecinos trascendió que uno de los autores del crimen había sido identificado con el alias de ‘Pilón’, quien pertenece a una banda de asesinos a sueldo.

EXPAREJA

Familiares del occiso llegaron al lugar y en medio de su desesperación acusaron a la expareja del muchacho de haberlo mandado matar. “Rolando salió de la casa porque su expareja, con quien tienen un bebé, lo citó en este lugar. Ellos estaban separados y varias veces ella lo había amenazado de muerte. Las grabaciones están en su celular que la policía se ha llevado”, contò una tía de la víctima.