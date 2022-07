Transportistas arremeten contra el Gobierno

Más de 16 mil unidades de transporte urbano en Lima y Callao suspenderán sus operaciones debido al paro indefinido que se inicia hoy, lunes 4 de julio. Lamentablemente los gremios de transporte urbano no alcanzaron un acuerdo con el Gobierno. La población será la más afectada con esta situación, ya que no podrá movilizarse a su centro de labores o estudios de manera normal.

DIRIGENTES SEÑALAN QUE NO TIENEN VOLUNTAD A PARA RESOLVER SUS DEMANDAS Y QUE HOY TAMBIÉN PARA EL TRANSPORTE URBANO

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU) y Joaquín Rosas, presidente de la Federación de Taxis y Colectivos (Fentac), dos dirigentes de los gremios que han convocado a la medida de fuerza, coincidieron al señalar que el paro se produce por la incapacidad del Ejecutivo para cumplir compromisos ya asumidos.

Ricardo Pareja, señaló que, pese a que la medida de fuerza fue anunciada el lunes 27 de junio, recién el Ejecutivo convocó a una mesa de diálogo con los gremios de transporte el último viernes 2 de julio. Dicha reunión, según señala, no fue exitosa. “Nosotros hemos recibido la invitación del Premier recién el día viernes, hace 2 días. Como ayer (sábado) no pudimos tocar todos los temas, se trasladaron al MTC las reuniones. Hemos pasado muchas horas conversando y no hubo un acuerdo“, afirmó el dirigente.

Precisó que hay 3 puntos principales en los que no se ha llegado a un consenso y “son asuntos importantes”, como el alza del precio de los combustibles que, según indicó Pareja, “hace imposible el seguir trabajando a pérdida”. El presidente de la CTU indicó que su gremio ha propuesto una alternativa de solución que consiste en un “rescate financiero” sin que el Gobierno “tenga que intervenir con fuertes cantidades de dinero”.

“Muchas de las principales empresas formales adquirimos buses en un escenario que permitía trabajar de manera normal. Pero, por la pandemia, bajaron nuestros ingresos [y no] hemos podido cumplir con las cuotas de los vehículos que hemos adquirido […] Lo que estamos pidiendo es que haya una moratoria similar a […] Reactiva Perú, que el Estado pueda tender los canales para que tengamos la posibilidad de oxigenación para cumplir con nuestras cuotas“, sostuvo Pareja.

“No hay voluntad política para resolver el conflicto”

Joaquín Rosas, presidente de la Fentac, señaló que su gremio tiene voluntad de diálogo, pero que el Ejecutivo “no tiene voluntad política” para resolver el conflicto, ya que en noviembre se firmaron actas “donde ellos se comprometían en resolver varios petitorios pendientes, pero hasta ahora nada”.

“Esto es solo un calmante para levantar el paro, porque ellos se comprometieron a levantar una mesa técnica exprés para poder resolver rápidamente los problemas que estaban en manos del MTC, porque había otros que podía resolverlos el Congreso que ya se debían haber tocado en una mesa técnica permanente. Pero nunca llegó a funcionar ni la mesa exprés ni la mesa permanente”, explicó Rosas.

En ese sentido, precisó que su sector ha sido el más golpeado durante la pandemia pues el Gobierno, según dijo, no los incluyó en la reactivación económica ni dispuso bonos para los taxistas y ahora están siendo afectados por el alza del precio de los combustibles.