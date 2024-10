Transportistas bloquean la Panamericana Norte en Huaura

Manifestantes exigen al Gobierno garantizar seguridad y combatir la criminalidad en la región.

Decenas de comerciantes y trabajadores bloquearon en la madrugada de este miércoles un tramo del kilómetro 160 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, como parte de las acciones de apoyo al paro nacional de transportistas.

Los manifestantes demandan al Gobierno la implementación de medidas urgentes para combatir la creciente criminalidad y garantizar la seguridad en la región.

“Aquí no hay terrucos, todos somos trabajadores. No hemos podido salir a trabajar porque no hay movilidad por la huelga que se está levantando un favor de todos nuestros compatriotas del Perú. Ya que nuestro país se ha llenado de delincuencia. Lo que queremos es seguridad y limpieza”, exclamó una manifestante de la zona

Los manifestantes, en su mayoría trabajadores y comerciantes locales, levantaron una tranquera improvisada con llantas quemadas y otros materiales, bloqueando el acceso en la Panamericana Norte.

Esta acción provocó un significativo congestionamiento vehicular, mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajan en el lugar para restablecer el tránsito. El paro, convocado por los gremios de transportistas, ha encontrado apoyo en diversas regiones del país, donde se exige la derogación de la Ley 32108 y la implementación de medidas más estrictas contra el crimen organizado.

En Végueta, al menos cinco negocios cerraron sus puertas debido a amenazas de extorsión, lo que llevó a los trabajadores a bloquear la carretera como forma de protesta.

En otras zonas cercanas, como San Felipe y Medio Mundo, también se registraron bloqueos de la ruta, con un mayor número de manifestantes que buscan impedir el paso de vehículos que no acaten la medida de fuerza. Estas acciones reflejan el creciente malestar de la población ante la inacción del Gobierno para frenar la criminalidad, especialmente en áreas vulnerables.