Tres distritos de Lima sin agua potable hoy y mañana

SEDAPAL INFORMÓ LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO, COMAS Y ATE

Varias zonas de tres distritos de Lima Metropolitana se verán afectadas parcialmente con un corte de agua de Sedapal, tanto hoy como mañana. La suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento, reparación de tuberías, entre otros motivos.

HOY

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en la Coop. de Trabajadores Aptl, Mangomarca – Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores Aptl Ltda 32, Urb. Mangomarca (Coop. Ipss), Asoc. Villa Mangomarca, A. F. La Rinconada y A. H. San Pablo de Mangomarca.

Comas

De 12:00 m. a 8:00 p.m. en la Urbanización-A.H. Año Nuevo Sec. 27 de Noviembre Zona A; Urbanizacion A.H. 9 de Setiembre, Urbanizacion-A.H. Villa Violeta, Urbanización-P.J Año Nuevo, Urbanización-P.J Año Nuevo Sector C; Urb. El Pinar Parcela C II Et, Urb. Primaver y Urb. Villa Collique.

MAÑANA

Comas

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el A. H. La Juventud, A. H. El Madrigal, P. J. La Balanza, P. J. La Libertad, P. J. Carmen Alto, A. H. Cerro San Francisco, A. H. Monte Calvario, A. H. Nueva Florida, A. H. Pampa de Comas, A. H. San Gabriel, A. H. Santiago Apostos, A. H. Villa Belén, A. H Virgen del Carmen y P. J. Manco Inca.

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en el Sector 406: Inca Manco Cápac I, A.H. Mariscal Caceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, Pj. Santa Fe Inca Manco Cápac I, A.H. Mariscal Caceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, Pj. Santa Fe de Totorita, A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1 de Mayo Ampl.

Ate

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el A.H. Túpac Amaru Mz: L1, K1, LL1, M1, J1, N1 y H1.