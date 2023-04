Ulises Villegas no ejecuta ni un sol en proyectos asignados

Alcalde comas hasta el momento no presenta ningún avance en la ejecución de su presupuesto

Municipalidad Comas

La Municipalidad de Comas, que tiene como alcalde a Ulises Villegas, tiene un presupuesto asignado de S/ 13’512,882 para estudios de pre inversión y 19 Proyectos de Inversión, y a la fecha no presenta ningún avance en la ejecución de su presupuesto.

Al parecer, el distrito de Comas no requiere el mejoramiento de vías urbanas en beneficio de su población, dado que, al término del I trimestre no ha ejecutado ningún sol de los S/ 10’244,435 que tienen asignados para dicho concepto en el presente año.

Al igual que los gobiernos locales ya mencionados, la Municipalidad de Comas no es ajena a encontrarse en la misma situación de tener en su presupuesto a proyectos de inversión que ya deberían haber cerrado en años anteriores y que su avance en la ejecución de sus recursos son nulos, como es el caso del proyecto de inversión con CUI 2524237 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del AA.HH Año Nuevo y AA.HH Corazón de Jesús, Sector Ayllu – Zonal 04, del Distrito de Comas – Provincia de Lima – Departamento de Lima, la misma que debió terminar de ejecutarse el 16 de noviembre del 2022 y del proyecto con CUI 2538583 Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Jose Soto, Jr. Francisco de los Heros, Call S/N, Jr. José M. Hernando y Pasajes S/N del AA.HH. Año Nuevo – Zona A, Zonal 04 del Distrito de Comas – Provincia de Lima – Departamento de Lima, que debió cerrar el de mayo del 2022.

Caso particular es el Proyecto de Inversión con CUI 2567119 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Través de Pistas y Veredas en las Calles A, B, C y D entre la Ca. Las Compuertas y el Jr. Los Manantiales de la Asoc. Viv. Los Manantiales del Pinar Zonal 8 del Distrito de Comas – Provincia de Lima – Departamento de Lima, que se aprobó el 01 de diciembre del 2022, tenía programado iniciar su ejecución el 01 de marzo del 2023 y culminarla el 01 de abril del 2023, lo cual quiere decir que resultaba de fácil ejecución en 1 solo mes; sin embargo, a la fecha no ha gastado ningún sol.

Mediante el Decreto Supremo N° 053-2023 que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales, el Ministerio de Economía y Finanzas ha “premiado” a la Municipalidad de Comas en su nula ejecución de recursos en proyectos de inversión, transfiriéndole S/ 9’632,210 adicionales a su presupuesto para la continuidad de 03 proyectos de inversión.