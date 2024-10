Últimas entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima

Los seguidores peruanos tienen una última oportunidad para asistir a este evento que celebra una de las carreras más icónicas en la historia de la música.

A solo un día del esperado concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional de Lima, los fanáticos peruanos reciben una grata sorpresa: Teleticket ha liberado un último lote de entradas para el espectáculo de este domingo 27 de octubre.

La noticia ha despertado la emoción entre quienes aún sueñan con ver al legendario ex-Beatle, cuya llegada a la capital peruana genera una gran expectativa.

Leer más

Los organizadores del evento han habilitado nuevas localidades en diferentes zonas del recinto, con precios que varían según la ubicación, ofreciendo opciones accesibles para quienes aún desean asegurar su lugar en el estadio.

as zonas Occidente 1, Oriente 1 y Lateral están disponibles a 750 soles, mientras que las localidades Occidente 2 y Oriente 2 tienen un precio de 448 soles.

Paul McCartney regresa al Perú después de una década para ofrecer su tercer concierto en la capital, habiéndose presentado previamente en 2011 y 2014, en ambas ocasiones con un rotundo éxito.

Este domingo, los asistentes podrán disfrutar de temas icónicos como ‘Silly Love Songs’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ y ‘Come Together’, que forman parte del legado musical del artista británico.

Recomendaciones:

Todos los asistentes al concierto deberán tener su entrada comprada en la página de Teleticket lista al momento de llegar al Estadio Nacional, ya sea en formato impreso o digital. Se recomienda presentar la entrada impresa para agilizar el proceso de ingreso, y no olvidar llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Lee atentamente la lista de objetos prohibidos para evitar problemas al ingresar. Está prohibido llevar: cámaras con lente removible, filmadoras, grabadoras, drones, mochilas grandes, maletas, alimentos, bebidas y termos. También se prohíben sombrillas, correas con muchos accesorios metálicos, llaves con cadenas, accesorios con púas, punteros láser o LED, artefactos pirotécnicos, selfie sticks, trípodes y similares.