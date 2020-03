Urraca defiende a cumbiambero de desalojo por COVID-19

Magaly Medina cuestionó al hotel de Los Olivos que tomó la medida de desalojar a Leonard León sin saber los resultados de su prueba de COVID-19.

Desde su retorno al Perú, el cantante se puso en cuarentena y aceptó hacerse la prueba de descarte COVID-19 en el aeropuerto, para luego aislarse en un hotel.

“¡Qué pena! Tenemos que demostrar que somos una sociedad civilizada, tenemos que enseñarle al país con ejemplos, no porque estás infectado con un virus vamos a separar a la gente, qué mal, que los hayan sacado del hotel, la gente está actuando pésimamente ahí, hay que darles albergue a esas personas, es inaudito lo que les han hecho”, escribió la “Urraca” en sus redes sociales.

Por otro lado, la pareja del cantante, Olenka Cuba reveló que acudió a pedir los resultados de la prueba que le hicieron a Leonard León, pero que no se lo dieron, por eso aún no saben el diagnóstico.

“Me fui a recoger las pruebas de los tres, de Leonard y sus compañeros y no nos han dado”, dijo para luego añadir: “Han pasado más de 24 horas y no ha pasado nada. Él me pide videollamadas se viene el cumpleaños de su hija y eso le preocupa porque está en cuarentena y no puede darle un abrazo”, expresó.