“Urraca” manda a terapia a Christian y a Pamela

CONDUCTORA ASEGURA QUE EL CANTANTE LE HA DADO A SU PAREJA ANILLO BAMBA

Las declaraciones de Pamela Franco en las que se queja de los detalles que Christian Domínguez no tiene con ella ha provocado que Magaly Medina opine al respecto. La conductora mandó a la pareja a terapia y considera que las quejas de la cantante son algo muy serio.

La conductora se burló de los dos anillos que recibió Pamela por parte de Christian, ya que considera que es solo una estrategia del cumbiambero para tenerla tranquila.

“Anillo tienes, pero bamba. Tienes un anillo de casados y otro de compromiso. Él siempre les ha regalado de juguetito, para que se sientan las señoras de Christian Domínguez. Parece broma, pero si usted mira el trasfondo, ella está hablando de situaciones que al parecer no le gustan”, expresó.

La conductora evidencia que a Christian no le habría gustado para nada las afirmaciones de Pamela. Por ello, les recomendó ir a terapia, ya que no pueden solucionar sus problemas en estricto privado.

“El con su sonrisa de nervioso, dice “oye que está haciendo esta, me está dejando en evidencia”. Pero cómo es cuando una persona tiene guardada ciertas cosas que en cualquier momento afloran. Eso no lo resuelven en privado, necesitan su terapia. Para mí, todo esto es bien serio. Eso no es juego”, agregó.

Cómo sabemos, Pamela señaló que Domínguez no la llevaba de viaje y que además se iba todos los martes a jugar pichanga y no sabía a qué hora regresaba a casa.