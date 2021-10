Vacunación a jóvenes de 18 y 20 arrancaría la próxima semana

La vacunación contra el coronavirus en el Perú, actualmente viene atendiendo a la población mayor de 21 años y así se mantendrá durante toda esta semana. Las autoridades sanitarias creen conveniente completar la inmunización de las personas rezagadas. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, estima que los jóvenes de 18 a 20 años recibirán la vacuna contra la COVID-19 a partir de la próxima semana en Lima y Callao.

EL MINSATIENE PLANEADO CERRAR LAS BRECHAS DE LAS PERSONAS REZAGADAS DURANTE ESTA SEMANA

“Esta semana hemos vacunado a partir de los 21 años, lo cual es un avance. Vamos a seguir bajando los grupos etarios. Yo creo que a partir de la semana que viene, vamos a ver cómo está la provisión de vacunas y también en la medida en que vayamos cerrando las brechas”, precisó.

Asimismo, dijo que durante el mes de octubre está previsto que lleguen más de 15 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2. Nueve millones de dosis corresponden al laboratorio chino Sinopharm, otros 6 millones de vacunas de Pfizer y tal vez algunos lotes de AstraZeneca. “Por ahora tenemos suficiente provisión de vacunas para que las personas vayan a vacunarse contra el coronavirus”, aseguró.

Teniendo en consideración el aspecto de cierre de brechas, el titular del sector salud dijo que aún existe una importante cantidad de personas mayores de 45 años que no han recibido su segunda dosis y que incluso no han empezado su proceso de inmunización contra la COVID-19.

“Tenemos todavía una importante cantidad de personas que no están con la segunda dosis. Han ido, se han aplicado la primera dosis, pero la segunda no. Hay un porcentaje todavía que no se ha puesto la primera dosis, hay una brecha sobre todo que tenemos que cerrar”, finalizó.