Verónica Castro: Hijo confirma que la agredió

Durante varias semanas el cantante y su madre Verónica Castro, ocuparon titulares luego de que la conductora Yolanda Andrade y supuestamente expareja de la actriz, revelara que Cristian Castro agredió físicamente a la diva de las telenovelas. En su momento el intérprete de “Azul” negó las acusaciones, sin embargo ahora ha dicho que si ha llegado a agredir a su madre.

NORMALIZÓ LAS AGRESIONES EN SU FAMILIA, PERO SEÑALÓ QUE SIEMPRE HA PEDIDO PERDÓN

La conductora contó que recibió una llamada de Verónica, quien le dijo “Cristian me pegó“. Debido a eso fue a ayudarla y llevarla a un hospital porque su estado de salud era delicado.

Luego, en la presentación de su nuevo sencillo, Cristian dijo que tenían problemas como cualquier familia negando que agredió físicamente a su madre.

“No hay nada qué ensuciar, hay problemas familiares naturales que se resuelven como todas las familias; mi mamá y yo hablamos todos los días, con todo y peleas seguimos adelante”, expresó en su momento.

Sin embargo, el cantante de “Lloviendo estrellas” volvió a hablar del tema, pero en esta ocasión ha confesado que las peleas con Verónica Castro muchas veces han llegado a las manos.

“He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa pelea de manos, jalones y gritadas, fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia!”, confesó el intérprete al programa ‘Despierta América’.

Cristian normalizó los jaloneos e insultos que ha tenido con una expareja y con su madre, sin embargo señaló que siempre les ha pedido perdón.

“Siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi exesposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y es común que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón”, añadió.

Cabe indicar que durante la entrevista Cristian Castro justificó su comportamiento alegando que es así porque es artista: “Me parece que el cantante real es desequilibrado”, sentenció.