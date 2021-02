Vicedecano del CMP no considera ilegal su vacunación

Uno de los nombres que aparece en la lista de los 487 vacunados a escondidas contra el coronavirus con las dosis de Sinopharm, es el de Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú. El infectólogo se pronunció una vez más respecto a este polémico caso y señaló que no siente que cometió una falta ética. Además, remarcó que afrontó un riesgo al vacunarse en su momento, pues aún las vacunas seguían en investigación.

CIRO MAGUIÑA ARGUMENTA QUE SU INOCULACIÓN SE DIO CUANDO LA VACUNA NO ERA APROBADA POR LA OMS

El médico fue vacunado el pasado 19 de diciembre de 2020. De acuerdo a sus argumentos, él no habría cometido una falta ética porque no se ocultó su inmunización con una vacuna de emergencia, sino que lo irregular fue haberlo hecho fuera del ensayo y con un medicamento no autorizado. Es por ello que considera que su actuar no tendría nada de ilegal.

“Más o menos me inoculan la primera dosis el día 19 de diciembre. Y fue realizado en el propio centro en donde se estaban vacunando a todos los del ensayo clínico. Creo que en ese momento fue un error, si hice algo me disculparé, pero que haya hecho algo ilegal no lo veo. Fue un error en el contexto que hoy pasa”, señaló Maguiña.

Asimismo, el vicedecano del CMP dijo que al momento de su inoculación, la vacuna no había sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni el Ministerio de Salud. Además precisó que el estado peruano aún no había cerrado ningún contrato con el laboratorio Sinopharm.

Leer también [Daniel Salaverry criticó a Vizcarra por haber recibido vacuna “experimental”]

“Por tanto, la aplicación era experimental, como toda investigación referida a vacunas, inocularse en ese momento implicaba serios riesgos, los cuales conocía y luego de analizarlos. Decidí someterme a dicha vacuna experimental afrontando mis propios riesgos”, finalizó.