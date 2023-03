Vicepresidenta del Congreso jura que no sabía nada

Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Congreso, se pronunció sobre la denuncia periodística respecto a la compra por parte del Parlamento de 68 pasajes aéreos, al exterior todos, valorizados en más de 312 mil soles.

SE LIMPIA DE COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR

Al respecto, Monteza Facho dijo que esa compra “no la manejan” los parlamentarios, sino la parte administrativa del Legislativo, por lo que ‘desconoce totalmente’ lo relacionado a los referidos pasajes aéreos.

Leer también [Pedro Castillo: PJ evaluará pedido de 36 meses de prisión preventiva]

“Desconocía totalmente. Pertenezco a la segunda vicepresidencia (…) Dentro de la entrega de cargo no me han hecho esa entrega. No tenemos ningún requerimiento de que han hecho esa compra de pasajes. Eso significa que el tema lo maneja la parte administrativa del Congreso. Yo desconozco totalmente eso“, sostuvo.

Asimismo, refirió que la Representación Nacional se dedica a fiscalizar, pero que no tenían conocimiento de la compra de esos pasajes aéreos.

Leer también [No solo comen bien, también viajan bien]

“(Los pasajes) no lo manejamos los congresistas. Esa es la parte administrativa del Congreso. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que maneja la parte administrativa“, señaló.