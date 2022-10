Visitó a Castillo en casa de Breña antes de ser ministro

El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por los presuntos actos de corrupción que se habrían dado cuando estuvo a cargo del sector. Durante la sesión, Alvarado López confirmó que se reunió con el presidente Pedro Castillo en la casa de Sarratea antes de asumir algún cargo público.

GEINER ALVARADO CONFIRMÓ REUNIÓN CON EL PRESIDENTE ANTES DE ASUMIR COMO MINISTRO DE VIVIENDA

“Lo visité antes de ser nombrado como ministro. Una sola vez. En esa ocasión, él me entrevistó para ver las propuestas que yo tenía para el Ministerio de Vivienda. Fue corta la reunión. Habrá durado cinco minutos. (Me convocó) Abel Cabrera, un amigo de la época de la universidad. Estudiamos juntos. No era tanto para asumir un cargo, era solo una entrevista para ver el expertíz mío para desempeñar ese puesto. Me convocan a esa reunión. Yo me presento ante el señor presidente. Y ya quedaba en la facultad de él decidir si calzaba o no. Conversamos respecto a la política que él tenía sobre esa cartera”, dijo el también extitular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

Leer también [Castillo lee discurso populista al inaugurar asamblea de OEA]

Posteriormente, Alvarado dijo no recordar quien le extendió la invitación a la juramentación como jefe de la cartera de Vivienda, pero sí precisó que en la primera reunión con el presidente este le indicó que era su primera opción para el cargo de ministro.

“No recuerdo, presidente. Pero hubo una comunicación, porque obviamente tiene que haber la invitación para ir a la juramentación. Pero en específico, no recuerdo ahora quién me comunicó. En ese momento (cuando conversó con Castillo, antes de ser designado) conversé con el presidente. Me dijo que las expectativas era lo que estaba buscando para solucionar los múltiples problemas con respecto al sector. En ese momento él me dijo que era una primera opción que él tenía“, agregó.

Alvarado relató que la segunda vez que vio al presidente Castillo fue duramente la juramentación como ministro de Estado.

“La segunda vez que yo converso con el presidente fue en la noche de la juramentación. Soy sincero en decirles que yo no los conocía. Era una persona ajena al grupo. No soy partidario. Soy técnico. Esa noche yo conocí a todos los ministros”, manifestó.