Vizcarra “Se están acostumbrando a hacer una vacancia por mes”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó que ciertos congresistas se han acostumbrado a plantear una moción de vacancia por mes.

MARTÍN VIZCARRA VOLVIÓ A CUESTIONAR A AQUELLOS QUE SIGUEN INSISTIENDO CON SU VACANCIA

Esto en el marco del debate de la admisión de este nuevo pedido en el Parlamento. “Es un poco anecdótico porque se están acostumbrando a hacer una vacancia por mes, no el parlamento en su conjunto sino un grupo político“, dijo Vizcarra.

El jefe de Estado recordó además el primer pedido de vacancia presidencial en su contra, el cual no prosperó debido a que el Congreso no consiguió los 87 votos que se necesitan para cesarlo del cargo.

“¿Esa vacancia de septiembre a qué se debió? ¿Alguien se acuerda? Ya nadie se acuerda siquiera el motivo por el que se quería vacar“, dijo el presidente Martín Vizcarra ante la prensa.

“Sé que no van a caer en el juego de un grupo político que quiere crear caos y desorden“, agregó el mandatario tras pedir “al Congreso hacer una reflexión” por la moción de vacancia.

Según dijo, hasta el día de hoy no hay un informe de la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador Edgar Alarcón, que lo investiga por el caso de Richard Cisneros y sus contrataciones con el Ministerio de Cultura.

“Han pasado meses y no hay informe. Quisieron vacar al presidente sin un informe de la comisión investigadora y ahora es igual (…) No hay una sola prueba de las imputaciones e intentan desestabilizar al Gobierno, pero no al Gobierno sino al país“, señaló.