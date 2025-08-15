Vizcarra ya duerme en la cárcel Barbadillo

EN ESTE CENTRO PENITENCIARIO SE ENCUENTRAN RECLUIDOS LOS EXPRESIDENTES ALEJANDRO TOLEDO, OLLANTA HUMALA Y PEDRO CASTILLO

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial en el establecimiento penitenciario Barbadillo, informó ayer el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

“El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo. El Inpe garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, señala el Inpe en sus redes sociales.

El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Vizcarra, en el marco del proceso que se le sigue por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

Tras la decisión judicial, Vizcarra, quien se encontraba en la sala, fue detenido por miembros policiales y retenido en la carceleta del Poder Judicial, en el distrito de La Victoria, lugar donde pasó la noche.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la habitación donde esperaba su traslado, se le observa pensativo e intranquilo, caminando de un lado a otro con la cabeza inclinada hacia abajo.

En la mañana de ayer fue trasladado finalmente hasta el penal Barbadillo, en la sede de la Diroes, en el distrito de Ate.

La camioneta del INPE que transportaba en su interior a Martín Vizcarra llegó al penal de Ate al promediar las 9:20 de la mañana. El reciento era resguardo por un fuerte contingente policial.

En este centro penitenciario se encuentran recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2016-2021) y Pedro Castillo (2021-2022).

Vizcarra es procesado por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua. El Ministerio Público lo acusa de haber recibido 2.3 millones de soles en presuntos sobornos y solicitó 15 años de prisión en su contra.

El expresidente se encontraba con comparecencia simple, medida que fue considerada por el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Sétimo Juzgado, “no suficiente para garantizar su juzgamiento”, por lo que decidió variarla por una prisión preventiva por el plazo de cinco meses.