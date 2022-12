Walter Ayala “Ya no van a encontrar nada”

En un operativo simultáneo, la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), allanó la mañana de ayer la vivienda y las oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el distrito de Santiago de Surco.

EXMINISTRO DE DEFENSA, WALTER AYALA, SEÑALÓ QUE INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA A SU CASA, 18 MESES DESPUÉS, FUE UN EJERCICIO EN VANO.

En medio de las diligencias, que forman parte de la investigación por los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo, Ayala recordó que el caso se remonta a mediados de setiembre de 2021 y, por eso, cuestionó que el allanamiento a su domicilio y sus oficinas se realice “un año y medio después”.

“A mí se me investiga por unos supuestos ascensos ocurridos entre setiembre y octubre de 2021. Ha pasado cerca de un año y medio, ¿en año y medio qué van a encontrar? Pienso que esta diligencia ha sido innecesaria ¿Y cuál es la prueba de que es innecesaria? No han encontrado nada”, declaró a los medios de comunicación.

“¿Después de año y medio qué van a encontrar? En año y medio ha habido detenciones preliminares y miles de allanamientos; en este caso recién lo están haciendo”, continuó cuestionando.

Así, Ayala negó haber recibido dinero para ejecutar ascensos irregulares en las FF.AA. cuando ostentaba el cargo de ministro de Defensa, desde julio hasta noviembre de 2021. “Nunca he cobrado ni un sol, sería miserable en cobrar un sol”, respondió a las interrogantes de la prensa.

“Como Walter Ayala me reafirmo que no soy ladrón y no he robado ni un sol al Estado, y prueba de ello es que ha pasado más de un año y medio y estoy acá: bien parado. […] Si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles”, sentenció.