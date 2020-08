Walter Martos “Somos el consenso”

El titular del Consejo de Ministros, Walter Martos, habló sobre la ideología política y económica de la gestión de Martín Vizcarra.

“El Gobierno no es está ni en la derecha ni en la izquierda. Este es un Gobierno de consenso, de solidaridad, de trabajar en conjunto y dando impulso a aquello que puede generar riqueza en el país, pero con absoluta responsabilidad y en concordancia con la aceptación de la población“, dijo en Cuarto Poder.

Martos Ruiz señaló que el Ejecutivo “tiene la ideología clara y precisa de servir al pueblo y de luchar contra la corrupción”. “Creo que esos objetivos los tiene bastante claro y su pragmatismo está en base a esos dos principios”, manifestó.

El jefe del Gabinete Nacional indicó también que el país ha tenido en el pasado una minería “bastante irresponsable que ha creado mucha desconfianza en la población” y expresó la necesidad de que en los futuros proyectos extractivos se utilicen tecnología de punta y se respete el medio ambiente.

Por otro lado, dijo no conocer si el ex primer ministro Pedro Cateriano solicitó al mandatario Martín Vizcarra su destitución en la cartera de Defensa. “En ningún momento, el presidente me ha hablado de los temas que conversó con Cateriano”, agregó.