WeWork signiﬁca negocios: la reciente campaña de marketing global marca una nueva era para la icónica marca

● El nuevo posicionamiento de WeWork — «Hecho para el Trabajo. Construido para el Negocio.» — encapsula la culminación de la transformación de la empresa durante un año.

Lima, agosto de 2025 – Un año después de completar su reestructuración global, WeWork, empresa inmobiliarias líder en el mundo, marca su próximo hito comercial con el lanzamiento de «WeWork for business» — una nueva campaña global que revela el WeWork de ahora: un proveedor de soluciones inmobiliarias fuerte, estable, rentable y sostenible, posicionado de manera única para satisfacer las necesidades de las empresas de todos los tamaños, ahora y en el futuro.

VIDEO: WeWork for Business

John Santora, CEO de WeWork global, menciona: » ‘WeWork for business’ conmemora un momento simbólico en la historia de la compañía. En sólo doce meses, hemos pasado de estabilizar WeWork a iniciar una nueva y emocionante era. Somos disciplinados en nuestro crecimiento, más inteligentes en cómo invertimos y estamos redoblando nuestros esfuerzos en lo que más importa: ayudar a las empresas y socios a optimizar sus estrategias inmobiliarias con rapidez y escala. WeWork está revolucionando la categoría una vez más con una nueva visión, un modelo de negocio diversificado, una inversión de capital de más de $80 millones para mejorar la experiencia WeWork en todo el mundo, y ahora una nueva campaña que da vida a nuestro nuevo capítulo».

Ya seas un emprendedor que está construyendo su negocio en Nueva York, una empresa Fortune 500 expandiendo su presencia a Londres, o un propietario o socio corredor satisfaciendo necesidades de espacio en Singapur, la nueva estrategia de negocio de WeWork ofrece una hoja de ruta hacia el futuro del trabajo. Con acceso global a espacios de trabajo optimizados, servicios de primera clase, experiencias centradas en la hospitalidad y soluciones habilitadas por la tecnología, WeWork está permitiendo que empresas de todos los tamaños tengan éxito.

Petula Lucey, Directora de Marketing y Comunicaciones de WeWork global, comenta: «En este momento crucial del camino de WeWork, aprovechamos una oportunidad sin precedentes para reformar una marca icónica y reintroducir el WeWork de hoy — la única plataforma inmobiliaria diseñada específicamente para la forma cambiante en que el mundo trabaja. Esta campaña subraya nuestro notable resurgimiento con un mensaje claro: WeWork está en el negocio, WeWork significa negocio y, sobre todo, WeWork empodera a cada negocio para tener éxito. Es un nuevo momento para WeWork — más unidos para nuestros empleados, más relevantes para nuestros clientes y enfocados en ofrecer soluciones industriales más inteligentes para hoy y mañana».

«WeWork for Business» se lanza con una estrategia de medios global, dirigida a miembros existentes y potenciales en Norteamérica, Sudamérica, EMEA y APAC para impulsar una combinación de conocimiento de marca, adquisición y retención. La campaña se iniciará en canales pagados, propios y ganados, incluyendo wework.com, TV, OOH, redes sociales y display digital, entre otros, en los mercados clave donde opera WeWork. Durante los próximos meses, la campaña escalará para maximizar su impacto entre los principales interesados de WeWork, incluyendo a los tomadores de decisiones de pequeñas empresas, startups y compañías grandes, hasta los corredores de bienes raíces comerciales y propietarios. La campaña «WeWork for Business» anticipa alcanzar a más de 2 millones de personas en su mes inicial, expandiendo significativamente su alcance a medida que la campaña se intensifique hacia el otoño.

«WeWork for Business» establece un nuevo plan diseñado para resonar en sus amplias audiencias. La campaña crea una nueva narrativa que demuestra claramente la evolución de WeWork. Aprovecha la estética distintiva en blanco y negro de la marca, reflejando una marca madura y estratégicamente reposicionada. Gráficos audaces y juegos de palabras intencionados con un tono seguro, sofisticado y directo resaltan las diversas soluciones de negocio de WeWork y subrayan que WeWork significa negocio. Este enfoque visual y lingüístico ofrece una lente clara de lo que hace a WeWork especial y único, mostrando a sus astutos e innovadores miembros y socios de la industria, para quienes se construyen sus productos y soluciones.