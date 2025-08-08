Balacera en pollería: Sicarios matan al dueño y 2 trabajadoras

RÁFAGA DE DISPAROS, FRENTE A CLIENTES, HABRÍA SIDO POR UN PRESUNTO COBRO DE CUPOS EN LURÍN

La noche del miércoles, dos sicarios asesinaron a balazos al dueño y dos trabajadoras de la pollería ‘La Esquina del Sabor’, ubicada frente al parque Julio César Tello, en la zona conocida como Óvalo Puente Lurín. El ataque ocurrió mientras el local atendía con normalidad a varios clientes.

Los asesinos llegaron en motocicleta a las 10 de la noche. Uno de ellos descendió, entró al local sin mediar palabra y se dirigió directamente a la cocina. Allí disparó contra dos empleadas. Luego, cuando el dueño salió a ver qué ocurría, también fue acribillado. Testigos aseguraron haber escuchado más de diez disparos.

Leer también [Marina advierte que saquear contenedores varados es delito]

Las víctimas fueron identificadas como Erick René Vicencio Huamaní (37), dueño del local; Hermenegilda Berrocal Carpio (35) y Carmen Victoria Uzcátegui (55), ésta última de nacionalidad venezolana. Los tres fallecieron en el acto. Sus cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima.

La Policía Nacional acordonó la zona y abrió una investigación por triple homicidio. La principal hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión por cobro de cupos. Se trataría de una represalia contra el propietario por negarse a pagar una suma exigida por delincuentes.

El crimen ha conmocionado a los vecinos de Puente Lurín. “Estamos muy preocupados, nunca había pasado algo así por acá”, declaró una ciudadana. Otro testigo indicó que en la zona ocurrían robos menores, pero no asesinatos a sangre fría.

Leer también:

Los peritos hallaron varios casquillos de bala en el interior del local. Se presume que el ataque fue planificado y ejecutado con rapidez, sin intención de robar. La moto usada por los criminales permitió una veloz huida antes de la llegada de la Policía.