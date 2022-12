Whoopi Goldberg se disculpa por sus nuevos comentarios sobre el Holocausto

La actriz y presentadora Whoopi Goldberg dijo el pasado enero en el programa televisivo The View, que “el Holocausto no tiene nada que ver con la raza. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Fueron blancos matando a blancos”. Entonces se formó una gran polémica que aún se mantiene presente.

ACTRIZ YA HABÍA TENIDO COMENTARIOS DESAFORTUNADOS HACE UNOS MESES

Por ello le preguntaron en una entrevista esta semana en el diario británico The Times. Goldberg trató de justificar lo dicho en enero reflexionando sobre el concepto de raza. “Mi mejor amigo me dijo: ‘No hay casilla en el censo para la raza judía”, explicaba la artista a la publicación, a lo que añadió que algunos judíos estaban divididos sobre si son una raza o una religión. Sus palabras pretendían contextualizar sus comentarios hirientes del pasado, pero solo consiguieron galvanizar una polémica que languidecía.

El lunes, el Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau publicó en Twitter una carta de Adolf Hitler en la que señalaba a los judíos como una “raza extranjera incapaz y no dispuesta a sacrificar su carácter racial distintivo”. Distintas asociaciones han señalado, citando documentos históricos, el componente racista que tuvo el nazismo. Por su parte, la actriz y presentadora, que ya se disculpó profusamente a principios de año, ha publicado un comunicado que se ha encargado de difundir la revista estadounidense Variety. En él, vuelve a pedir perdón por sus palabras.

“Recientemente, mientras hacía entrevistas en Londres, me preguntaron sobre mis comentarios de principios de este año. Traté de transmitirle al reportero lo que había dicho y por qué. Nunca fue mi intención dar la impresión de que estaba replicando los comentarios hirientes, especialmente después de hablar y escuchar a personas como rabinos y viejos y nuevos amigos. Todavía estoy aprendiendo mucho y créanme, escuché todo lo que me dijeron. El Holocausto tuvo que ver con la raza, y todavía lamento haber molestado, lastimado y enfadado a la gente”, explica el comunicado

Tras las declaraciones de enero, la actriz y conductora del programa The View, fue suspendida por dos semanas de aparecer en pantalla. La presidenta de ABC News —canal en el que se emitió el controvertido programa—, Kim Godwin, explicó a través de un comunicado que las disculpas no eran suficientes: “Con efecto inmediato, suspendo a Whoopi Goldber por sus comentarios equivocados e hirientes. Aunque Whoopi se disculpó, le pedí que se tome un tiempo para reflexionar y darse cuenta del impacto de sus comentarios”.

Todo comenzó cuando la actriz, que ha protagonizado películas que han denunciado el racismo contra los negros como El color púrpura, habló en el programa sobre la prohibición de una escuela de Tennessee de la novela gráfica de 1986 Maus: Historia de un sobreviviente. Este libro, premiado con el Pulitzer, trata sobre la vida en el campo de concentración nazi de Auschwitz y muestra a los judíos como ratones y a los nazis como gatos. Es considerado una descripción poderosa y precisa del asesinato nazi de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué es el holocausto?

El Holocausto es la persecución y aniquilación sistemática, auspiciada por el estado, de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los judíos fueron las víctimas principales (seis millones fueron asesinados). También los romas y sintis (gitanos), las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos fueron blanco de la destrucción y de la matanza por ser de determinada raza étnica o nacionalidad. Otros tantos millones de personas, entre ellos, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos también fueron víctimas de opresión y muerte en la Alemania nazi.