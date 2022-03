Will Smith vuelve con el clásico “Soy Leyenda”

La famosa película fue estrenada en diciembre del 2007 y nos presentó un apocalíptico 2012 en donde un virus convirtió a la humanidad en Darkseekers, una especie de monstruos tipo vampiro. Ante este desalentador panorama, sólo el Dr. Robert Neville, interpretado por Will Smith, y su perrita Samantha, Sam de cariño, parecían ser los únicos sobrevivientes de un desolado Nueva York.

SEGUNDA PARTE TENDRÍA ENTRE SUS FIGURAS A MICHAEL B. JORDAN

La película de ciencia ficción, que figura como la tercera adaptación cinematográfica del libro homónimo de 1954 de Richard Matheson, fue un gran éxito en el cine y durante los meses posteriores a su estreno existió una expectativa sobre si existiría una secuela o precuela del filme.

Debido al final de ‘Soy leyenda’ se muere Neville en un acto de autosacrificio para salvar a Anna y a su hijo–, para el director de la película, Francis Lawrence, la posibilidad de una secuela no parecía muy llamativa y una precuela tampoco le convencía mucho.

Will Smith saldrá en ‘Soy Leyenda 2’

A pesar de que durante largo tiempo no hubo avances sobre una nueva entrega de la película, el 4 de marzo de 2022 finalmente se confirmó la producción de ‘Soy Leyenda 2’ y sí, Will Smith estará de regreso y compartirá créditos con Michael B. Jordan.

Después de que ‘Deadline’ diera a conocer la noticia de ‘Soy Leyenda 2’, Will Smith y Michael B. Jordan compartieron en su Instagram una foto de una calle desolada de Nueva York en un escenario post-apocalíptico.

La imagen, sin ningún pie de foto, provocó que sus seguidores aseguraran que se trata de la confirmación de su participación en ‘Soy leyenda 2’.

Cómo podría regresar Will Smith a ‘Soy Leyenda 2’

Por el momento, no se ha revelado de qué trata ‘Soy Leyenda 2’. No obstante, lo que sí es un hecho es el regreso de Will Smith como Dr. Robert Neville.

Existen múltiples posibilidades que podrían justificar volver a ver a Will en pantalla. En caso de que ‘Soy Leyenda 2’ sea una precuela, su personaje aún no sufriría su fatídico destino de la original.

Mostrar a un Will Smith rejuvenecido para una precuela de ‘Soy Leyenda’ no sería una dificultad muy significativa ni algo nuevo para el actor de 53 años, ya que en la película ‘Proyecto Géminis’ de 2020, Will Smith ya pasó por un proceso de rejuvenecimiento digital para dar vida a una versión más joven de él.

Sin embargo, la idea de una secuela nunca fue muy llamativa para el director original de la primera película, Francis Lawrence.

De acuerdo con una entrevista en el podcast ‘Happy Sad Confused’, Francis explicó que hacer una precuela sería contar una historia similar a la de otras películas de virus mortales como ‘Contagio’, lo cual no aportaba mucho más a la historia.

El regreso de Dr. Robert Neville en una secuela de ‘Soy Leyenda’

En caso de ser una secuela directa, la presencia del personaje de Will podría estar sólo centrada en flashbacks (recuerdos) de su tiempo en vida.

También podría aparecer en sueños o alucionaciones que tenga otro personaje de la nueva entrega, como el que interpretará Michael B. Jordan –por el momento, no se ha revelado qué papel tendrá el actor de 35 años

Por otro lado, existe la posibilidad que Dr. Neville haya sobrevivido de alguna forma a la explosión de granada –algo realmente poco probable– o que lo trajeron de nuevo a la vida.

De acuerdo con el director Francis Lawrence, una secuela con Will Smith se podría justificar con algún experimento científico que reanimara a su personaje, algo que en su momento le parecía una idea bastante tonta, por lo que igualmente rechazó la idea de una secuela

Debido a que Francis Lawrence no será el director de ‘Soy Leyenda 2’, es más probable que esta idea sí pueda funcionar para el nuevo director, quien aún no ha sido confirmado.

El final alternativo de ‘Soy Leyenda’ y la secuela

Otra opción que nos puede presentar a Will Smith como el Dr. Neville vivito y coleando es que el desenlace que vimos en cines realmente no haya sido su fin, sino que la secuela se base en el final alternativo de ‘Soy Leyenda’.

Dicho desenlace planteaba que el Dr. Robert Neville realmente nunca encontró un indicio de cura para el virus y en lugar de ser él, el amenazado por los mutantes, se coronaba como la amenaza aniquilante de estos seres, quienes aún conservaban un poco de su humanidad.

Este final alternativo también planteaba que Will, junto a Anna y Ethan, lograba llegar a la colonia de sobrevivientes.

Sin embargo, crear una secuela directa de este final pondría en aprietos el tercer acto de ‘Soy Leyenda’ de 2007, pero recordemos que en el mundo del cine todo es posible.