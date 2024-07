Yahaira Plasencia estrena ‘La vida es una fiesta’ con Wisin y Sergio George

Cantante nacional se sumerge al género urbano y afirma que la música es universal

Producción internacional se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Yahaira Plasencia nos sorprende nuevamente y esta vez estrena en el género urban-salsa ¨La vida es una fiesta¨, un tema en colaboración con el cantante internacional Wisin y producido por el exitoso Sergio George con Sony Music. Esta entrega llega acompañada de un videoclip que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Nuestro crédito nacional ha trabajado en silencio para ver la luz este nuevo trabajo que le permite seguir creciendo en la música. Producido en Miami y Puerto Rico, el tema es un canto a la esperanza y a disfrutar la vida pese a los obstáculos. La cantante se mostró emocionada por este nuevo proyecto que sale a la luz.

̈ Mis sueños se ven reflejados en la música. La industria musical es un trabajo muy sacrificado, duro. Soy una mujer empoderada que busca a través del arte salir adelante y llevar el nombre de mi país bien en alto. La vida es una ruleta de situaciones buenas y malas y debemos sonreír y dejarnos llevar por lo que Dios nos tiene destinado ̈, sostiene la artista.

Sin lugar a dudas con ‘La vida es una fiesta’, Yahaira Plasencia abre la puerta de su internacionalización. La popular y querida ‘Patrona’, comenta sobre lo que fue para ella trabajar con Wisin. ¨Un artista completo, un hombre extraordinario para llevar lo que siente y expresarlo en este trabajo. Me siento honrada, agradecida al igual con Sergio (George) porque este tema es el inicio de muchos proyectos¨, subrayó.

PRESENTE EN PREMIOS JUVENTUD

Este disco producido por Sergio George y que lleva como nombre ‘Ataca Sergio present Urban Salsa Sessions’, será presentado en las próximas horas en Premios Juventud. Nuestra artista no podrá estar presente ya que su visa de trabajo no llegó a tiempo. De todos modos, asistirá a la alfombra de gala y estará presente junto a su colega musical Wisin. ¨Sigo mis sueños y estoy agradecida con Dios y mi público por el amor que me brindan con cada paso que doy en este competitivo mercado musical ̈, subraya la artista.

‘La vida es una fiesta’ de Yahaira Plasencia y Wisin ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.