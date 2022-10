Yenifer Paredes se descompensa en plena audiencia

Yenifer Paredes sufrió una descompensación en su salud durante la audiencia de apelacion a su detención preventiva. La cuñada del presidente Pedro Castillo dijo no sentirse bien, pero antes de retirarse aseguró ser inocente y pidió que se anule los 36 meses de prisión que pesa en su contra.

LA CUÑADA DEL PRESIDENTE CASTILLO PIDIÓ QUE SE ANULE LOS 36 MESES DE PRISIÓN EN SU CONTRA

“Señor magistrado le comunico que yo estoy muy mal desde el día domingo y estoy intravenosa desde el día de ayer (lunes) que me han puesto. Sigo mal y así me han traído el día de hoy (ayer). Ustedes pueden verificar desde que me han atendido el día domingo pidiendo un informe acá. Estoy mal, muy mal y le consta al personal”, dijo temblando la también hermana de la primera dama Lilia Paredes.

El representante del Poder Judicial, indicó que se pedirán el informe respectivo al médico que la está atendiendo. “No vaya a ser que esto sea reiterativo y perjudique en una segunda oportunidad ante la audiencia de apelación”.

Prisión preventiva

Yenifer Paredes se encuentra en prisión desde agosto pasado luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN) declaró fundado el requerimiento del fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. La cuñada del presidente Pedro Castillo cumple 30 meses de cárcel por el presunto delito de organización criminal.

El Equipo Especial del Ministerio Público investiga a la hermana de la primera dama Lilia Paredes y al alcalde Nenil Medina por el presunto delito de organización criminal. Finalmente, el Poder Judicial verá el caso de Paredes Navarro el día 11 de octubre.