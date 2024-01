Yiddá babea por su fotógrafo

La ex chica reality está más que ilusiona con Ángel Fernández, su nuevo galán. Yiddá Eslava confesó que el fotógrafo aún no conoce a sus hijos, por qué forma parte de un acuerdo que tuvo con Julián Zucchi, su ex pareja.

“No, no. Nosotros tenemos una regla muy clara con Juli. Qué primero obviamente tiene que conocerlo él y el caso de Julián aplica la misma regla claramente o cuando él sienta o yo sienta que la relación es suficientemente estable. Uno no puede estar presentando perro, pericote y gato a sus hijos”, expresó para “Amor y fuego”.

En esa línea, señaló que sí escuchó las declaraciones de Julián y que no escogería a ningún “paparulo”. Por otro lado, mientras se daba la comunicación con el espacio, el fotógrafo interrumpió la llamada para mandarle saludo a los conductores. “Un saludo para Rodrigo y Gigi. Dale, dale (voy al set después del estreno)”.

Finalmente la actriz destacó las cualidades físicas de su nueva pareja: “Está charrísimo, está re sexy. Si es guapísimo”. Demostrando que está encantada con él.