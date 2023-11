Youna siente “asco y vergüenza” por Samahara

EL BARBERO TILDÓ DE IGNORANTE A LA HIJA DE MELISSA KLUG POR ANULARLO DEL ÁRBOL GENEALÓGICO DE SU PEQUEÑA

Lejos de poder llegar a un acuerdo, la disputa de Samahara Lobatón y Youna sigue en pie. El barbero lamentó públicamente que la hija de Melissa Klug lo haya sacado del árbol genealógico de su pequeña hija, pese a ser el padre.

Youna no dudó en tildar de “ignorante” a la influencer: “Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño. Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo!”, escribió Youna indignado.

En esa línea resaltó que viene cumpliendo con su hija económicamente y hasta aseguró que él paga el colegio de su hija, por lo que le parece injusto el accionar de Samahara.

“Y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cuál le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque YO SOY EL PADRE Y YO LO PAGO!”, acotó.

Finalmente, el barbero dijo sentir “asco”, “rabia” y “vergüenza” por su expareja.

“Es lo que siento por las personas que se sienten bien intentando borrarme de la vida de mi hija como si yo no existiera”, sentenció.

Según se pudo ver, Samahara incluyó en el trabajo de su hija solo imágenes de la menor con ella y con su nueva pareja Bryan.

Como sabemos, Youna había asegurado hace algunas semanas que iba hacer lo posible para regresar al Perú y llevarse a su hija, pero al parecer no habría logrado salir de Estados Unidos, pues como se sabe, él se encuentra de manera ilegal en dicho país.