100 días sin dar declaraciones a la prensa

Aunque no causa extrañeza que el presidente Pedro Castillo le rehúya o maltrate a los hombres de prensa del país, lo que sí resulta anecdótico es que se cumplen cien días de que el jefe de Estado no da ninguna declaración ante los medios de comunicación.

LA ÚLTIMA VEZ QUE PEDRO CASTILLO DECLARÓ FUE EL PASADO 21 DE FEBRERO, CUANDO LE PREGUNTARON POR SUS VÍNCULOS CON KARELIM LÓPEZ.

Y es que debido a los continuos cuestionamientos sobre las clandestinas reuniones en la casa de Sarratea, más las declaraciones de Karelim López que apuntan a que Castillo lideraría una mafia dentro del MTC, el presidente ha optado por estar ‘mudo’ ante los periodistas y solo responder en sus presentaciones en plazas.

“¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Karelim López? porque hay una doble versión en una entrevista y con la fiscalía…¡Esta prensa es un chiste! Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días ¿porque no se centran en los temas importantes […] hablemos de la educación”, fue la última declaración que dio Castillo.

Lo justifican

“A la pregunta de por qué el presidente tiene varios meses sin dar conferencia de prensa, es una pregunta que personalmente me llama la atención porque en los países desarrollados […] me refiero por ejemplo al presidente de Francia, estuvo dos años sin dar conferencias […] el presidente es una personalidad del Estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa”, dijo hace varias semanas, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya.

Cabe mencionar que en diciembre del 2021, Castillo brindó declaraciones únicamente a cuatro medios que el mismo eligió, entre ellos a la cadena internacional CNN, en la que quedó mal parado ante los constantes enredos que respondía, además de que sus declaraciones culminaran en una denuncia constitucional en su contra por la polémica de querer darle salida al mar a Bolivia.