25 millones de celulares prepago serán desactivados

PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN AL SER HERRAMIENTA EN CASOS DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

Campaña, que se implementará en 45 días, tiene como própósito anular líneas no registradas

En una reciente reunión con la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una medida controversial: el ‘Apagón de Celulares Prepago’.

Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad al abordar el uso indebido de móviles no registrados, usados con frecuencia por organizaciones criminales.

La propuesta de Santiváñez se enfoca en unas 25 millones de líneas de celulares prepago no registradas. Según el ministro, estas líneas son una herramienta recurrente en delitos como extorsión y tráfico de drogas por su anonimato. La campaña, que se implementará en 45 días, desconectará esas líneas, ayudando en la lucha contra el crimen.

Uno de los aspectos clave es que no afectará a los celulares con un registro formal. “Apagaremos las líneas de 25 millones de celulares no registrados. Aquel celular con portador identificado no será apagado”, subrayó Santiváñez, asegurando que quienes cumplan con los requisitos no experimentarán interrupciones.

Para ejecutar la campaña, el Ministerio contará con la colaboración de Osiptel, Reniec y Migraciones. Estas entidades jugarán un rol fundamental en el proceso de validación y apagado de las líneas móviles no registradas, abarcando tanto a ciudadanos peruanos como a extranjeros.

En adición a esta medida, Santiváñez anunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá acceso ampliado a los datos de ubicación de todos los celulares en el país.