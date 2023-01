89% de peruanos no aprueba al Congreso

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que un 89% de encuestados desaprueba el desempeño del Congreso de la República. En tanto, tan solo un 7% está de acuerdo con la gestión del Parlamento y un 4% no sabe o no opina.

SEGÚN ENCUESTA DE IEP, UN 76 % DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE DINA BOLUARTE

El estudio indica que la mayor desaprobación a este poder del Estado se registra en la zona sur del Perú: el 93% reprueba la gestión del Legislativo. Luego, se encuentra el centro con un 89%, mientras que en Lima Metropolitana y el norte se registra un 88%.

En cuanto al titular del Congreso, José Williams Zapata, el 76% no respalda su gestión. Mientras que un 14% sí aprueba la manera en que conduce el Parlamento y un 10% no sabe o no opina. Es preciso detallar que, en diciembre del 2022, un 72% rechazaba su liderazgo.

A Dina tampoco

Po otro lado, la misma encuesta revela que un 76% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, cargo que ostenta desde el último 7 de diciembre de 2022 tras la vacancia de Pedro Castillo. Tan solo un 17% respalda el gobierno de Boluarte Zegarra, mientras que un 7% no sabe o no opina.

En cuanto a las macrozonas del Perú, el estudio señala que la desaprobación de la jefa de Estado es mayor en el sur: un 88% reprueba la manera en que ella conduce el Ejecutivo. Seguido de esto encuentra el norte y centro del país con un 76% y, finalmente, el oriente con un 75%.

Leer también [Piden a Fiscalía identificar a «azuzadores» de las protestas]

Acorde al nivel socioeconómico, la mayor desaprobación de Dina Boluarte se registra en los niveles D y E con un 82% y solo un 9% la aprueba. Un escenario diferente se muestra en los sectores A y B en el que un 64% de los encuestados respalda a la mandataria de la Nación