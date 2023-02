Abencia Meza: Maté a Alicia en vida, porque jugué con sus sentimientos

La cantante folclórica lleva 11 años cumpliendo condena, en el penal de mujeres, acusada por instigar el homicidio de su pareja sentimental, la también cantante Alicia Delgado. Abencia Meza aseguró no mandó a matarla. Sin embargo, reconoció haber cometido varios errores durante su relación con la fallecida intérprete.

DESDE PRISIÓN ASEGURA QUE NO MANDÓ A ASESINAR A LA ‘PRINCESA DEL FOLCLORE’

En declaraciones para el programa dominical Día D, Abencia Meza recordó que durante su romance con “La princesa del folclore” jugó con sus sentimientos.

“Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error, tal vez a Alicia la maté en vida porque jugué con sus sentimientos, porque fallé como pareja. Cometí muchos errores, es verdad, fallé, estoy totalmente arrepentida, pero jamás mandé a matar a Alicia”.

En ese sentido, dejó entrever que aún guarda un cariño muy especial por Alicia y si tuviera la oportunidad se disculpara con ella.

“Alicia para mí fue, es y será una gran mujer. Incomparable como artista, como pareja, si hoy me ponen frente a Alicia, créeme, me pusiera de rodillas y la conquistaría. No habrá otra persona como ella”, agregó.

La popular “Pistolita” considera que su orientación sexual influyó en su condena. Por ello fue clara y le pidió a la presidenta Dina Boluarte que le otorgue un indulto que le permita salir en libertad.

“Tal vez mi fama de ser Abencia Meza, mi opción sexual de ser lesbiana. Me gustaría decirle: Señora Dina, póngase la mano en el pecho y sé que usted es madre, hija, abuela, yo también soy tal. Como todo ser humano he dicho, y siempre lo diré, cometemos errores, pues esos errores ya las he pagado”, señaló.

Sobre su vida en prisión señaló mantenerse bastante activa, no sólo en la música, sino también en otros oficios que ha aprendido en la cárcel. Asimismo reveló que ahora cuida mucho más su imagen.

“Compongo buenas canciones, hago sandalias, pantuflas, carteras. He encontrado esa vanidad en mí, de ponerme guapa, de arreglarme, ahora me amo, me veo súper regia, regia de las regias, estoy delgada, cuido mi alimentación, he aprendido a jugar básquet, juego muy bien, hago muchos deportes”, agregó.

