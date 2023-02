Magaly tilda de “mamarracho” a Anthony Aranda ante amenaza de demanda

La conductora de espectáculos está acorralada por Renato Tapia y Anthony Aranda. El futbolista y el bailarín, cada uno por su lado han amenazado con demandar a la “Urraca”, frente a estos posibles problemas legales, Magaly Medina no se amilana y les responde.

CONDUCTORA TAMBIÉN DIO A CONOCER LA CARTA NOTARIAL QUE LE ENVÍO RENATO TAPIA

Magaly dio a conocer a su audiencia que el jugador le envió una carta notarial para que se rectifique por sus expresiones, luego que ella lo criticara duramente por no firmar a su hijo y cumplir con el aspecto económico y emocional entorno al menor.

“Ahora el deporte nacional de la farándula es salir a desmentirme, sí claro, háganlo, pues. También el deporte nacional ha vuelto con eso de mandar cartas notariales y mandar rectificaciones, como acá que he recibido una de Renato Tapia. Bien gracioso ¿no?”, comentó Medina.

Respecto al caso de Anthony Aranda, la conductora se volvió a burlar del bailarín. Como sabemos Magaly ha ninguneado a la pareja de Melissa Paredes por supuestamente no poder costear los lujos de la modelo.

Leer también:

“No me amenaces, menos si eres tristemente célebre, que se hizo conocido por un ampay. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que sus abogados están encargándose, qué miedo, un mamarracho me quiere demandar”, expresó en tono de burla.

La conductora siguió lanzando comentarios burlones contra el bailarín: “Le dicen Don Ramón, porque nunca trabaja, con razón le dicen Superman”, sentenció la conductora.