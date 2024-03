Accede a un subsidio de más de S/ 30 mil para construir tu casa

MINISTERIO DE VIVIENDA APROBÓ REGLAMENTO PARA ACCEDER AL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional (BHF) en la modalidad de construcción de viviendas en sitio propio (CSP).

A continuación las precisiones para ser considerado como elegible y recibir 6 UIT (30,900 soles). A razón de la Resolución Ministerial Nº 071-2024-Vivienda, son elegibles aquellos predios que puedan acceder a una licencia de edificación.

Además, que sea de propiedad exclusiva de los grupos familiares e inscrita en el registro de predios, a nombre de al menos uno de los integrantes (salvo el caso en que los copropietarios sean parte de la misma familia).

“Deben estar libres de cargas, gravámenes y títulos pendientes, salvo aquella carga relacionada al plazo de cinco años de prohibición de transferencia del predio, proveniente de adjudicación de terrenos por parte del Estado”, añade el documento.

Además, en el predio no debe existir una vivienda con estructura permanente o con las características similares o superiores a una Vivienda de Interés Social (VIS); salvo que exista una construcción techada de máximo 16 m2.

El predio debe tener acceso directo a los servicios de agua potable como de electrificación para que sea elegible. No se puede acceder a estos servicios a través de propiedad de terceros. No puede ser elegible aquel que se ubique en zonas de riesgo no mitigable.

El valor de la VIS es el que resulta del presupuesto de obra, más el valor del terreno o aires independizados. En tanto, el valor del terreno se determina por el valor de autovalúo vigente. El valor del VIS puede ser de 33,217.50 hasta 103,000 soles (6.45 a 20 UIT); y, el ahorro mínimo para acceder es de 2,317 soles (0.45 UIT). Ante cualquier consulta al respecto puede llamar al 0-800-12200.