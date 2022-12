Actores que dejaron sus carreras por una enfermedad

Hay famosos que ocultan sus enfermedades hasta el final y otros que prefieren hacer público el tema. En este 2022, estrellas como Bruce Willis y Chris Hemsworth hicieron una pausa en su carrera por temas de salud y al igual que ellos, hay muchos otros que quizás no conocías.

ALGUNOS LO HICIERON MOMENTÁNEAMENTE A OTROS LAMENTABLEMENTE NO LOS VEREMOS ACTUAR NUEVAMENTE

Bruce Willis

El 30 de marzo de 2022, la estrella de películas como ‘Die Hard’, ‘Armageddon’ y ‘Fuego con fuego’ (que puedes ver gratis en ViX) anunció que se retiraba de la actuación debido a problemas de salud.

La familia del actor reveló que Bruce es uno de los famosos que padecen de Afasia, una enfermedad causada por un daño cerebral que afecta las capacidades de comunicación.

El histrión ha protagonizado grandes películas de acción como ‘Pulp Fiction’ (1994), ’12 Monkeys’ (1996), ‘The Sixth Sense’ (1999), ‘Unbreakable’ (2000) y muchas más. Incluso, antes de su retiro, completó más de 20 películas con las productoras Emmet/Furla Oases y 308 Entertainment.

Chris Hemsworth

El intérprete de Thor en las películas de Marvel anunció que tomaría una pausa en su carrera luego de descubrir que podría desarrollar Alzheimer, debido a factores genéticos.

Chris Hemsworth le reveló a ‘Vanity Fair’, el 22 de noviembre de 2022, que descubrió esta predisposición a la enfermedad luego de someterse a unas pruebas mientras filmaba su documental ‘Limitless’ para Disney+.

Hemsworth aseguró que no se retirará por completo de la actuación, pero tomará un tiempo fuera de los reflectores para disfrutar con su pareja, la actriz Elsa Pataky, y sus tres hijos.

El actor australiano de 39 años participó recientemente en la película de Netflix ‘Spiderhead’ y en ‘Thor: Love and Thunder’, y en sus proyectos futuros que ya grabó se encuentran ‘Furiosa’ y ‘Extraction 2

Catherine Zeta-Jones

A la actriz de ‘Chicago’ y ‘The Terminal’ podemos verla actualmente caracterizada como la nueva versión de Morticia para la serie de Netflix, ‘Wednesday’.

Sin embargo, en 2011 Catherine Zeta Jones reveló que padecía Trastorno bipolar y depresión, por lo que decidió tomar un descanso en su carrera. En abril de ese mismo año y después en 2013 ingresó a una clínica para recibir tratamiento.

En 2017 tuvo un regreso triunfal en Hollywood como Olivia de Havilland en la serie ‘Feud’. Desde entonces, se ha mantenido con trabajos esporádicos en series y películas para la televisión.

Como mencionamos, su último crédito en la pantalla se dio en noviembre de 2022 con el estreno en Netflix de ‘Wednesday’, donde da vida a la madre de Merlina, la sensual y gótica Morticia Addams.

Michael J. Fox

Recordado como Marty McFly en la saga de películas de ‘Back To The Future’, Michael J. Fox tuvo que detener su carrera luego de que fuera diagnosticado con Parkinson cuando filmaba ‘Doc Hollywood’, en 1991.

Desde de que se enteró que padecía la enfermedad, sus papeles fueron cada vez menores. Aunque lo mantuvo en secreto por un tiempo, en 1998 hizo pública su condición y para 2020 oficialmente anunció su retiro.

Selma Blair

La actriz, recordada por papeles como el de Liz Sherman en las películas de ‘Hellboy’ de Guillermo del Toro o el de Jane en ‘La cosa más dulce’, fue diagnosticada de forma tardía con Esclerosis múltiple en 2018.

Con un documental llamado ‘Introducing, Selma Blair’ de 2021 en Discovery+, muestra cómo ha luchado contra su enfermedad y se ha sometido a tratamientos con células madre para mejorar.

La estrella de ‘Legally Blonde’, ‘Cruel Intentions’ y ‘Feast of Love’ ha puesto una pausa a su carrera. Además, el 17 de octubre anunció que dejaría la competición ‘Dancing With the Stars’ debido a su enfermedad.

Daniel Day-Lewis

El histrión, que ha aparecido en películas como ‘Gangs of New York’, ‘Lincoln’ y ‘There Will Be Blood’, se retiró de forma repentina en 2017, debido a una depresión.

El actor británico dijo el 28 de noviembre de 2017 a la ‘Revista W’ que el papel de Reynolds Woodcock en la película lo sumió en una depresión profunda y eso lo llevó a retirarse.

Aseguró que antes de ‘Phantom Thread’ no tenía en mente dejar la actuación, pero el ser absorbido por el papel lo hizo cambiar de opinión.

“Toda mi vida hablé sobre cómo debía dejar de actuar, pero ahora es diferente. La decisión se ha enraizado en mí, convirtiéndose casi en una compulsión. No quiero verme absorbido por otro proyecto”.

Selena Gómez

Esta actriz fue diagnosticada con Lupus en 2015, una enfermedad autoinmune que puede dañar cualquier órgano del cuerpo de forma permanente. En su caso, en 2016 se tuvo que someter a un trasplante de riñón.

La cantante de ascendencia mexicana, además de suspender su Revival Tour, dejó de lado la actuación y hasta sus redes sociales por un tiempo, aunque eventualmente retomó su carrera actoral y musical.

Jack Nicholson

Aunque no se ha hecho oficial su retiro, desde el 2010 Jack Nicholson no ha aparecido en las pantallas. Sobre esto, circularon diversos rumores que aseguraban que sufría problemas de memoria y por eso dejó de actuar.

Sin embargo, el actor de ‘Chinatown’ y ‘The Shining’ desmintió esto y en septiembre de 2013 le dijo a ‘The Sun’ que tenía cerebro de matemático.

Más allá de estas declaraciones, el actor no ha explicado el motivo de alejarse de las pantallas y eso ha hecho que los rumores sobre una posible Demencia senil sigan surgiendo para explicar su retiro.

“Tengo cerebro de matemático… No voy a trabajar hasta el día que muera, esa no es la razón por la que empecé a trabajar. Quiero decir, no estoy motivado. Estaba motivado, pero ya no lo soy, no tengo que actuar más”.