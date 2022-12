Melissa y Ethel se reconcilian con un gran abrazo en EGS

Los conductores de “América hoy” fueron los jurados vip en la penúltima edición de “El gran show”. Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Brunella Horna se hicieron presentes en el programa.

AL PARECER EL RETORNO DE LA ACTRIZ A ‘AMÉRICA HOY’ ES INMINENTE

Al ser presentada, la hija de Gisela Valcárcel no pudo evitar cruzarse con Melissa Paredes y ambas terminaron dándose un fuerte abrazo, el cual habría sellado su reconciliación.

Ethel se ha manifestado en varias oportunidades en contra de las acciones de Melissa desde su ampay con el “Gato activador”, es por ello que ambas se han mantenido distanciadas desde hace más de un año.

Gisela fue quien le pidió a su hija que salude a la actriz, solo si lo deseaba, Ethel no tuvo ningún inconveniente en acercarse.

“He esperado mucho este momento. La última imagen que tengo de ellas dos es comiendo anticuchos en un auto y se contaban planes de vida, y solo ellas decidirán todo. Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda”, indicó la ‘Señito’.

Mientras abrazaba a Melissa, la hija de Gisela señaló que pensaba que se daría su reencuentro y reconciliación. Asimismo, reveló que ella no la ha pasado nada bien estando distanciada de Paredes.

“Le digo que no llore, porque la última vez que nos vimos yo lloré mucho. A veces la realidad supera todo y creo que no pensábamos vernos hoy”, expresó entre lágrimas la hija de Gisela.

El abrazo de la paz, solo estaría allanando el camino para el regreso de Melissa Paredes a América Hoy.

Cabe recordar que Melissa Paredes fue retirada del programa “América hoy” por decidir continuar con su relación con Anthony Aranda, a esto se suma la polémica entrevista que le hizo a Janet Barboza en donde salió bastante perjudicada.

Leer también [Sinfonía por el Perú presentará su clásico concierto de navidad en el Parque de la Exposición]

Sus ex compañeras sentenciaron su accionar al no ser clara y señalar que su relación con Rodrigo Cuba ya había llegado a su fin. A ello se sumó la polémica que protagonizó con su ex por la tenencia de su hija, el cual terminó alejándolos de la menor.

Actualmente la actriz y el futbolista llevan una relación cordial y se han dejado ver ambos con sus respectivas parejas junto a la menor.