Actores que resucitaron sus carreras gracias a Netflix

Las plataformas de entretenimiento se han convertido en un nuevo escenario para los actores ya que además de estar en televisión y Hollywood pueden mostrar su trabajo en Netflix, HBO, Disney + o Amazon Prime. El primero ha sido quien por mucho tiempo se viene manteniendo como la plataforma con más suscriptores, por ello la mayoría de sus producciones tienen más acogida.

MUCHOS DE ELLOS PROTAGONIZARON PELÍCULAS MUY EXITOSAS PARA LA PLATAFORMA

Esto ha logrado que la empresa contrate a varios actores que han sido muy reconocidos, pero que por causas del tiempo pusieron sus carreras en pausa y hoy vuelven a ser muy aclamados por los fans.

Sandra Bullock

Famosa en la década de los 90 y del 2000 con películas como ‘Miss Congeniality’, perdió poco a poco su estrellato y cayó en el olvido, hasta su triunfal regreso en 2018 con la película de Netflix ‘Bird Box’, que es la segunda más vista en la plataforma.

En este 2022, durante la premier de ‘The Unforgivable’ de Netflix, la actriz le comentó a The Hollywood Reporter, que de no ser por la compañía de ‘streaming’, ella ya no seguiría actuando.

Ralph Macchio

Luego de convertirse en una estrella con las películas de ‘The Karate Kid’ en la década de los 80, el actor Ralph Macchio nunca pudo volver a sobresalir como lo hizo en su rol de Daniel Larusso.

Fue hasta el 2018 cuando ‘Cobra Kai’ comenzó como una serie web de YouTube y Macchio regresó a su rol de Larusso. Gracias al éxito de la serie, Netflix se hizo con los derechos y el 31 de diciembre de 2021 lanzó su cuarta temporada con miras a una quinta.

Winona Ryder

Esta actriz gozó de mucha fama en los 90 con producciones como ‘Beetlejuice’, ‘Little Women’ y ‘Autumn in New York’, pero luego de unos problemas por robar en una tienda su estrella se fue apagando.

Tras un tiempo alejada de las pantallas por decisión propia, la actriz regresó con la producción original de Netflix ‘Stranger Things’ en 2016 como Joyce Byers. Se volvió un éxito y desde entonces ha conseguido premios Emmy, Globo de Oro y Grammys.

Rosario Dawson

Con películas como ‘Men in Black II’, ‘Seven Pounds’ y ‘Sin City’ en los años del 2000, la actriz parecía tener un ascenso al estrellato asegurado, pero se fue alejando de las grandes producciones poco a poco.

Fue hasta el 2015 cuando se unió a la serie de Netflix y Marvel ‘Jessica Jones’ como la enfermera Claire, rol que interpretó en ‘Daredevil’ ‘Luke Cage’ y ‘Iron Fist’, el cual la volvió a poner en el mapa con shows como ‘The Mandalorian’ en 2020.

Chloë Grace Moretz

La actriz empezó su carrera a los 6 años pero su ascenso al estrellato se dio con el rol de Mindy McCready (Hit-Girl) en ‘Kick-Ass’ de 2010. Y aunque se tomó un descanso para luego seguir actuando, sus papeles no han tenido un gran impacto.

Fue este 2022 cuando estelariza la película de Netflix ‘Mother/Android’ que se ha colocado en el ojo de las masas de nuevo, al ser lo más visto en películas de la plataforma durante la primera semana de enero, de acuerdo con los datos de FixPatrol.

Rupert Grint

El niño actor que formó parte del trío de protagonistas en ‘Harry Potter’ en 2001 y luego de diez años interpretando a Ron Weasley mantuvo su carrera como actor, pero nunca con otro éxito como la saga de los magos.

Con su rol en el servicio de Apple TV+, el director Guillermo del Toro lo reclutó para aparecer como parte de su próxima serie de horror en Netflix, llamada ‘Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, en lo que podría ser un regreso triunfal para el actor.

Recordemos que en el caso de Sandra Bullock, la película que protagonizó “A ciegas” espera una segunda parte, la cual aún no tiene confirmada su fecha de estreno. Asimismo se estrenó recientemente la película “Imperdonable” la que protagonizó para la misma plataforma. La cual también se ha posicionado dentro del top 10.