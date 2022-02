Valery afirma que se muere por Peña y que no se sacará anillo

Rompió su silencio. La esposa del seleccionado Sergio Peña habló sobre el ampay que difundió “Amor y fuego”. Valery Revello señaló que las imágenes se han malinterpretado y que ama al futbolista.

La joven señaló que se está cometiendo una gran injusticia. Aclaró en un primer momento que no celebró su aniversario y que la copa de champagne con su anillo adentro se trataba de una cábala para recibir el Año Nuevo. Asimismo, aseguró que siente un gran cariño por la familia de Sergio, por lo que no será la única vez que la vean a lado de ellos, refiriéndose a las imágenes de ella en el estadio alentando el partido de Perú-Ecuador, donde jugó Peña.

En esa línea, Valery señaló que su círculo cércano sabía que su matrimonio con Peña no estaba atravesando un buen momento hace meses. Valery afirmó que los motivos de la crisis los guarda, pues no se considera una figura pública.

Seguidamente pasó a explicar por qué no piensa quitarse su anillo de matrimonio: “Mis anillos de matrimonio siempre los he usado. Jamás me lo quite y tampoco lo pienso hacer porque no tengo deseo de tener una relación con nadie y el día que eso suceda no me voy a esconder”, expresó.

Valery continuó su descargo refiriéndose al ampay, asegurando que no suele salir de fiesta pero que acudió a la reunión, porque era el cumpleaños de su mejor amiga. La aún esposa de Peña señaló que las imágenes emitidas por “Amor y fuego” se estarían “malinterpretando”.

“Pero nada de lo que están dejando entrever no es cierto. Todos mis amigos y entorno saben cómo soy y eso no se lo tengo que demostrar a nadie, solo a mi hija”, agregó.

La joven no tuvo reparos en confesar que está enamorada del seleccionado, afirmando que no le importa lo que opine la gente sobre ella.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo así no estemos juntos, me importa 5 pepinos lo que la gente piense. Ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio. He sido siempre fiel a mi matrimonio”, afirmó dejando entrever que tuvieron varios problemas en su relación.

Asimismo, reiteró que las imágenes emitidas por “Amor y fuego” no son realmente lo qué pasó.

“La historia detrás de esas imágenes es completamente otra”, finalmente aclaró que su viaje a Miami ya estaba pactado desde hace dos semanas.

Le daba like a tablista desde el 2019

El programa de espectáculos evidenció que la esposa de Sergio Peña conocería al tablista Sebastián Bernos Parodi desde hace varios años atrás.

Pues a través de las redes sociales se dejó ver que Valery Revello le daba like a las fotos del tablista donde sale con la mujer que sería su esposa, las cuales pertenecen al 2019.

Tablista estaría casado

Según el programa “Amor y fuego” el tablista tendría más de dos años de casado con una ciudadana española.

La rubia Bertha Jiménez sería la esposa de Sebastián Bernos Parodi. En las fotos que aparecen en redes sociales se puede observar cómo llevaban su relación.