Actores que se amaron en la ficción pero en la vida real se detestan

Aunque mayormente en set de rodaje nace el amor y amistades inquebrantables, también sucede que justo los actores que menos pensabas, porque eran pareja en la ficción se odian. Estas son algunas parejas de la ficción que no se toleran.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

Estas celebridades fueron los protagonistas de la tierna historia de amor de ‘The Notebook’, pero en la vida real no se soportaban. Crédito: Getty Images

Durante la producción de esa cinta, sus peleas a gritos eran cosa de todos los días hasta que Gosling llegó al extremo de pedir que McAdams fuera reemplazada.

Afortunadamente, una reunión entre los protagonistas y el director pudo resolver el conflicto y más adelante la relación entre estos famosos cambió radicalmente: se volvieron pareja. Mira el video de arriba para descubrir cómo pasó.

Charlize Theron y Tom Hardy

Estas estrellas de Hollywood coincidieron en ‘Mad Max: Fury Road’ en el 2005, película en donde tuvieron los roles protagonistas.

En el libro ‘Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road’ se reveló que Theron y Hardy tenían una relación tan mala, que llegaron a gritarse en el set y a pasar largos ratos sin hablarse.

Afortunadamente para la producción de la cinta, estos famosos pudieron arreglar sus diferencias y en la actualidad son capaces de hablar del asunto con madurez

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Durante años, los rumores aseguraban que había una mala relación entre estas dos actrices protagonistas de ‘Sex And The City‘ y si bien Parker lo desmintió en una entrevista para ‘ELLE’ en el 2009, era evidente que algo raro sucedía en el set

Una versión de ese conflicto aseguraba que Cattrall estaba molesta por la diferencia de salarios que había entre ella y sus compañeras de la serie, algo que molestó mucho a la actriz, quien en una entrevista con ‘Daily Mail’ le pidió a Sarah Jessica Parker que interviniera y dijera la verdad.

Si bien públicamente no han aceptado su mala relación, la ausencia de Kim Cattrall de ‘And Just Like That’ es una muestra muy clara de que no han logrado resolver sus diferencias.

Charlie Sheen y Selma Blair

La actriz originaria de Michigan y el ex protagonista de ‘Two and a Half Men’ trabajaron juntos en la serie ‘Anger Management’, donde Sheen también tenía el rol de productor. A pesar del éxito del programa y de su rol estelar, Blair no continuó en la segunda temporada.

De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter‘, Charlie Sheen explicó que la salida de la actriz se debió a que el guión se estaba “volviendo aburrido”, por lo que su personaje fue eliminado

Blair, por su parte, aseguró al mismo medio que Sheen la despidió a través de un mensaje de texto en el que la insultaba y amenazaba para que no se presentara a trabajar al día siguiente. Fue en ese momento en el que decidió salir del proyecto.

Jerome Flynn y Lena Headey

A pesar de que estos famosos compartieron créditos en ‘Game of Thrones‘, Bronn y Cersei, sus personajes en la serie, nunca estuvieron juntos en la pantalla.

De acuerdo con ‘The Telegraph’, esto se debe a que la ex pareja en la vida real no se hablaba ni soportaba estar en la misma habitación mucho tiempo. Si bien no se reportaron discusiones o malos tratos, la tensión entre ellos era evidente para el resto del elenco. Crédito: HBO

Mariah Carey y Nicki Minaj

Durante un tiempo, estas dos estrellas de la música fueron parte del equipo de jueces del programa de televisión American Idol. Al parecer nunca se llevaron del todo bien, ya que no eran raras sus discusiones al aire.

De acuerdo con la revista ‘People’, Mariah Carey no estaba de acuerdo con la participación de Nicki Minaj, debido a que creía que no era una cantante digna de juzgar a la gente.

Ariana Grande y Victoria Justice

En el año 2013, cuando ‘Victorious’ fue cancelada, Grande publicó en sus redes sociales un mensaje en el cual culpaba sutilmente a su ex coprotagonista del final anticipado de la serie

De acuerdo a Ariana Grande, la única razón por la que 'Victorious' no continuó fue porque "una chica no quería hacerlo". Al parecer, Justice quería una gira como solista en lugar de una con todo el elenco, por lo que decidió terminar con el proyecto