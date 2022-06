Actores que se ganaron el cariño del pueblo por ser villanos

Aunque la crítica siente afinidad por los héroes de las películas, muchas veces los villanos son quienes se roban el protagonismo. Pues algunos villanos del cine en sus planes malvados tienen razón y cuando son interpretados por grandes actores incluso estos antagonistas logran conquistar al público.

Anthony Hopkins como Hannibal Lecter

En la película ‘The Silence of the Lambs’ (1991) este actor se hizo sinónimo con este sofisticado e inteligente asesino, uno de los más grandes villanos de Hollywood. Hopkins interpretó al doctor Lecter en otras dos ocasiones (‘Hannibal’ de 2001 y ‘Red Dragon’ 2002). Cabe indicar que Hannibal Lecter es de los asesinos seriales más famosos de Hollywood.

Mads Mikkelsen como Hannibal Lecter

Este actor parece haber nacido para interpretar siempre a grandes villanos en la pantalla grande, con papeles en Doctor Strange (2016), Casino Royale (2006) y en las películas de ‘Fantastic Beasts’ tras la salida de Johnny Depp; sin embargo, uno de sus antagonistas más emblemáticos es en la serie ‘Hannibal’ (2013-2015), donde interpreta al malvado psiquiatra que apareció por primera vez en el libro ‘El dragón rojo’ de Thomas Harris en 1981.

Willem Dafoe como Norman Osborn

El gran enemigo de Spider-Man en los cómics también fue el primero en la pantalla grande en 2003 con Tobey Maguire como el héroe. El Green Goblin regresó para 2021 en ‘Spider-Man: No Way Home’ y se convirtió en uno de los mejores villanos del MCU al desarrollar el personaje de Peter Parker (Tom Holland) al asesinar a la tía May.

Así como el enemigo Norman Osborn en la película forjó al superhéroe Peter Parker, en la vida real el actor Tom Holland ayudó a Jake Gyllenhaal, quien interpretó al villano Mysterio.

Vincent D’Onofrio como Kingpin

Desde la serie de Netflix y Marvel ‘Daredevil’ hasta ‘Hawkeye’ de Disney+, este actor ha dado vida a Wilson Fisk, un inteligente jefe de la mafia en Nueva York que controla todo el mundo criminal de la ciudad y además cuenta con una gran presencia física.

Heath Legder como Joker

Con esta interpretación en ‘The Dark Knight’ (2008) del villano y que representa la antítesis de Batman, este actor ganó un Oscar póstumo y además consagró su interpretación como de las más representativas de un villano de cómics en el cine

Lena Headey como Cersei Lannister

En la serie de ‘Game of Thrones’ la mayor de los Lannister es astuta, ambiciosa y codicia el poder; al ser de los personajes con mayor poder y asegura que el Trono de Hierro lo tenga la Casa Lannister, esta villana es de los personajes más odiados por los fans pero que más se recuerda por su gran interpretación e impacto en la historia.

Antony Starr como Homelander

En la serie ‘The Boys’ de Amazon Prime Video este super es el líder de Los Siete y el mayor héroe del mundo; sin embargo, al ser un experimento de laboratorio, tiene muchos complejos afectivos y en realidad es un villano que solo le importa tener el cariño del público y control sobre todos.

Christoph Waltz como Hans Landa

Este es otro de los actores que parece que nacieron para interpretar a villanos y en la película de Quentin Tarantino ‘Bastardos sin gloria’ (2009) hace el papel de un coronel nazi muy astuto y cruel que es muy eficiente para cazar judíos, pues asegura poderse poner en su piel y saber cómo piensan.

Denzel Washington como Alonzo Harris

En ‘Training Day’ (2001) este personaje es detective veterano que ha pasado demasiado tiempo en las calles y cuando comienza a entrenar a su nuevo compañero le demuestra cómo para ser policía tiene que ser corrupto y manipulador.

Giancarlo Esposito como Gus Fring

Este villano de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ es un capo en el trasiego de drogas mediante su fachada como un empresario exitoso y altruista dueño de la cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos. Gracias a su actuación como villano y capo de la metanfetamina en la serie, el actor ha sido elegido para ser antagonista en ‘The Mandalorian’, ‘The Boys’ y en el videojuego ‘Far Cry 6’.

Hugo Weaving como el Agente Smith

El villano principal de la trilogía de ‘Matrix’ es un programa de computadora creado para defender la simulación. Gracias al odio que le tiene a la humanidad, y a que Neo lo libera de su programación, logra copiarse dentro de toda la Matrix y las máquinas deben aliarse con Neo para poder detenerlo.

Joaquin Phoenix como El emperador

Antes de conquistar al público con una historia más empática y emotiva del origen del Joker, este actor hizo el papel de Commodus en ‘Gladiador’ (2000), un villano que se vuelve el César de Roma tras asesinar a su padre y mandar a matar al general Máximo