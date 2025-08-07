Adolescente desaparecido es hallado en hospital de Ecuador

PADRE DEL MENOR QUEDÓ DETENIDO POR PRESUNTO USO DE DOCUMENTACIÓN FALSA PARA SACARLO DEL PAÍS

El adolescente M.C.M. (14), que desapareció tras dejar una carta de despedida a su familia en Surco, fue hallado en un hospital de Ecuador.

Su madre, Melissa Márquez, confirmó que el menor está bajo observación médica y acompañado por agentes de Migraciones, personal de salud y efectivos policiales. En paralelo, su padre biológico, Jhon Correa, quedó detenido.

La familia denunció que el menor había sido presionado por deudas con una aplicación de préstamos en línea. Según Márquez, tras recibir 800 soles, le exigieron más pagos y empezó a recibir amenazas. La madre señaló que el adolescente estaba estresado y dejó de asistir a clases.

El menor salió de casa diciendo que recogería un paquete. Horas después, sus familiares hallaron una carta escrita por él, donde anunciaba que no volvería por uno o dos años y que se iba del país para reunir dinero. Cámaras de seguridad lo captaron alejándose sin pertenencias.

La madre denunció la desaparición ante la policía y en redes. Poco después, se descubrió que el menor mantenía contacto con su padre biológico, con quien Márquez tiene un conflicto legal por tenencia.

Su hijo mayor también reveló que Correa intentó convencerlo para que se fuera del país. Correa negó haber secuestrado al menor y afirmó que se fue por maltratos.

Leer también [Gobierno destina más de S/94 millones para reforzar programas sociales y combatir la inseguridad]

La Policía de Ecuador detuvo a Correa por presunto uso de documentos falsos para ingresar con el menor. La madre expresó su alivio al saber que su hijo está a salvo: “No puedo creer que haya llegado tan lejos”.

La alerta amarilla por desaparición sigue vigente. Mientras tanto, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer coordinan el regreso del menor.