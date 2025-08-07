Presidente de Colombia sigue faltoso con el Perú

INSISTE EN QUE VIOLÓ TRATADO DE RÍO DE JANEIRO Y DICE QUE SE BUSCARÁ CONVERSAR: “SI NO QUIERE, VAMOS AL DERECHO INTERNACIONAL”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró ayer que Perú violó el tratado de Río de Janeiro al anexar un territorio que, según señaló, es de su país. Por ello anunció que podrían ir al «derecho internacional» si el Estado peruano se niega a dialogar en las instancias correspondientes.

El cuestionamiento de Petro está referido a la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castillo, en la zona de la triple frontera (Perú, Colombia y Brasil).

«Tenemos desacuerdo con la acción de apropiarse un territorio surgido en el río Amazonas por ley peruana, sin tener en cuenta la opinión de Colombia. Solo con eso, Perú violó el tratado de Río de Janeiro de 1934 que es ley de nuestra república. Buscaremos conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no quiere vamos al derecho internacional«, escribió el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter, al cuestionar una noticia publicada por el medio local BluRadio.

Según señaló Petro, la frontera con Perú es la línea más profunda del fondo del río Amazonas y las islas al norte de esa línea son de Colombia.

«Parece que a la prensa tradicional colombiana le parece una pendejada que Colombia pierda definitivamente el contacto con el río más grande de América: el Amazonas, corazón de la amazonía y salida al Atlántico. Parece que no saben que significa que Leticia muera», añadió el mandatario.

Petro también anunció que hoy iniciará un proceso para «reivindicar» la frontera sur de Colombia con Leticia. Esto en medio de la controversia que ha iniciado con el Gobierno peruano al acusarlos de anexar un territorio colombiano en el Amazonas.